Az Iszlám Állam visszatért Szíriába, és háromszor vadabb, mint volt

A terrorszakértők szerint ezért Trump sokat kockáztat a kivonulással, még akkor is, ha légicsapásokkal igyekszik ellensúlyozza ennek hatását, ám ehhez kellene társulnia a helyi erők kiképzésének és a hírszerzés fejlesztésének. Eközben egyes elemzések szerint nő az Egyesült Államok terrorfenyegetettsége is ezzel egyidőben. S végül attól is tartanak, hogy a Trump szerint a mélyállamot is kiszolgáló hírszerzés – az FBI és a CIA – leépítése is hasonló veszélyekkel jár.

Nyitókép: MTI/EPA/Jajha Arhab