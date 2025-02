Az igazán erős női politikusok a jobboldalon vannak

A feminizmus egyik nagyszerű vívmánya, hogy a nőjogi intézmények patikamérlegen kezdték el számolni a férfiak és a nők arányát a vezető pozíciókban. A nemi alapú kvóta – vagyis az, hogy ugyanannyi férfinak és nőnek kell lennie vezető beosztásban – már egy bevett kifejezés a versenyszférában is, és a legtöbb munkáltató igyekszik is megfelelni ennek az elvárásnak, nehogy diszkriminációval vádolják őket.

A politikai életben is egyre gyakrabban kerül előtérbe a nemek képviseletének egyenlő aránya iránti igény,

az EU már egy úgynevezett gender-indexet is létrehozott, amivel azt mérik, hány női politikus van az egyes tagállamokban, illetve, hogy az elmúlt években pozitív vagy negatív irányba változott az arányuk és mennyivel.

2024-ben, száz évvel azután, hogy a nők választójogot szereztek a legtöbb uniós országban, az EU egy tanulmányt is publikált a témában, amelyben a nők politikai reprezentáltságát vizsgálják tagállami szintre lebontva. A dokumentum szerzői kifejtik, az Európai Unió elkötelezett a nemek egyenlő arányú reprezentációjának elérésében, ami szerintük jelenleg az egyik legfontosabb politikai kérdés.

„A nagyobb politikai pártok folyamatos előrelépéseket tesznek ezen a téren, ám egyes populista és radikális politikai erők újra visszatértek a nők és férfiak hagyományos társadalmi szerepeinek hangsúlyozásához. Ezért a nők jogainak képviselete – például a reprodukciós jogok – akár döntőnek is bizonyulhatnak egyes választások kimenetelében.”

Érdekesség, hogy a populista pártok nagy részénél, amelyekre a cikk szerzője utal, a pártok első embere nő.

Az Európai Unió három legnépesebb, és legtöbb parlamenti képviselővel rendelkező országában az utóbbi években megerősödött a radikálisnak bélyegzett jobboldal. Míg Olaszországban a Fratelli d’Italiának (Olaszország Fivérei) már sikerült is kormányra kerülnie, a franciaországi Front Nationale (Nemzeti Tömörülés) és a német AfD (Alternatíva Németországért) egyaránt komoly esélyekkel várja a közelgő választásokat. És mi a közös ebben a három pártban, amelyeket azzal vádolják, hogy elnyomják a kisebbségeket és sárba tiporják a nők jogait? Hogy mindhárom élén egy erős, sikeres nő áll. Éppen olyan, amilyenből Brüsszelben is többet akarnak látni.

Giorgia Meloni a valaha volt legsikeresebb miniszterelnöke lehet Olaszországnak

A még mindig csak 48 éves édesanya, a Fratelli d’Italia párt vezetője és Olaszország első női miniszterelnöke nemcsak nőként, de kormányfőként is történelmet írhat. Meloni a választások óta továbbra is őrzi népszerűségét a szavazók körében, és ha nem történik valami nagyobb botrány a következő két évben,

ő lehet az első olasz miniszterelnök, aki kitölti az ötéves mandátumát

– nyilatkozta Carlo Galli, a bolognai egyetem politikai doktrínák történetének professor emeritusa az olasz Formiche lapnak. Szerinte ez a kilátás akár motiválhatja is Melonit, hogy ne írjon ki előrehozott választásokat, még akkor sem, ha az esetleg előnyösebb lenne számára.

Giorgia Meloni és Mateusz Morawiecki. (Photo by Wojtek Radwanski / AFP)

Galli szerint Meloni sikerét annak köszönheti, hogy jól kommunikál a nép nyelvén, és az emberek azt látják, hogy a miniszterelnök foglalkozik a társadalmat érintő problémákkal. A szakértő úgy véli, ennek köszönheti a fölényét az ellenzékkel szemben, akik képtelenek megérteni az olaszok gondjait, különösen a déli, szegényebb társadalomét.

„A jobboldali kormányra csak a jobboldal jelent veszélyt, semmiképpen sem az ellenzék, amely nem képes széleskörű támogatottságot kiépíteni, és nincsenek egy hullámhosszon az országgal”

– jelentette ki.

Meloni nemzetközi szinten is jó kapcsolatot ápol sokakkal. Kifejezetten jó viszonyban van a frissen megválasztott amerikai elnökkel, Donald Trumppal és az őt támogató Elon Muskkal is. A magyar miniszterelnökkel, Orbán Viktorral is régre nyúlik a barátságuk, igaz, az utóbbi időben több politikai kérdésben sem értenek egyet, például az ukrajnai háború tekintetében, és pártjaik az Európai Parlamentben is külön képviselőcsoportban ülnek.

Alice Weidel elsők között ismerte fel a migráció veszélyeit

Alice Weidel megtestesíti mindazt, amiről az európai baloldal álmodik: egy leszbikus nyugat-németországi kancellár-jelölt, aki két gyermeket nevel élettársával. Weidel mégsem a liberálisokat választotta, 2013-ban lépett be az AfD-be, és azóta aktív tagja a pártnak, 2021 óta pedig társelnök Tino Chrupalla oldalán.

Weidel egy igazi, huszonegyedik századi értelmiségi nő: közgazdaságtant és üzleti adminisztrációt tanult a Bayreuthi Egyetemen, majd ugyanitt doktorált nemzetközi fejlesztésből a Konrad Adenauer Alapítvány támogatásával. A gazdasági szférában is kipróbálta magát, a Bank of China üzleti elemzőjeként több évet élt Kínában, és folyékonyan beszél mandarinul.

A politikus felismerte, hogy a migrációs nyomás az egész nyugati világra veszélyes lehet, ezért az AfD politikájával tudott leginkább azonosulni, amellyel egyébként identitáskérdésekben is egyet ért.

Annak ellenére, hogy leszbikus, ő is azt az álláspontot képviseli, hogy megálljt kell parancsolni az iskolai gender propagandának, és ellenzi az azonos neműek házasságát.

Az előrehozott február 23-i német választásokon ő lesz az AfD kancellár-jelöltje, és a közvélemény-kutatások szerint a párt fej-fej mellett halad a CDU-val népszerűség tekintetében. Sőt, ami a kancellár-jelöltek személyét illeti, Weidel a legnépszerűbb, maga mögé utasítva a CDU-s Friedrich Merzet.