Ő volt Jean-Marie Le Pen, a legnépszerűbb francia párt alapítója

Magányos harcos minden fronton

A francia radikális jobboldal első úttörőjeként ismert Jean-Marie Le Pen, Marine Le Pen apja 1955-ben kezdte politikai pályafutását, és mindösszen 27 éves parlamenti képviselő lett Pierre Poujade pártjának színeiben. Addigra már megjárta az indokínai és az algériai háborút, ahol ejtőernyősként szolgált a hadseregben.

1972-ben megalapította a Nemzeti Frontot, amely az első radikális jobboldali párt volt Franciaországban. A francia társadalom számára addig ismeretlen politikai erő kezdetben nem örvendett nagy népszerűségnek, Le Pen mégis végig kitartott ideológiája és elképzelései mellett, és egészen 2011-ig, vagyis közel negyven évig a párt első embere volt.

1974-ben, a párt történetének első elnökválasztása alkalmával mindössze a szavazatok 0,7 százalékát sikerült megszereznie,

ám nyolc évvel később már a 10 százalékot is átlépte. 1986-ban a Nemzeti Front harmincöt képviselői helyet szerzett a parlamentben, 1995-re pedig sikerült a pártnak megszereznie a szavazatok 15 százalékát.

Mindenki Le Pen ellen

Politikai pályafutása során Le Pent többször választották parlamenti és európai parlamenti képviselőnek, és öt alkalommal indult az elnökválasztáson. Ebből a legsikeresebb a 2002-es indulása volt, amikor bejutott a második fordulóba, ahol a másik jobboldali jelölt, Jacques Chirac volt az ellenfele. A szavazás forgatókönyve ma már ismerős mederben zajlott, megrémülve a jobboldal népszerűségétől, az összes politikai párt összefogott Le Pen ellen, és az egész baloldal beállt Chirac mögé.

Vagyis Le Pen elérte, hogy a francia baloldal egy jobboldali politikus mellett kampányoljon,

akinek végül sikerült is legyőznie a Nemzeti Front jelöltjét, a szavazatok 82 százalékát szerezte meg. Később ezt a politikus lánya, Marine Le Pen is megtapasztalhatta, aki hasonló körülmények között maradt alul több alkalommal is Emmanuel Macronnal szemben.