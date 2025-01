A rémálom, ami soha nem ért véget: 10 évvel később is rendőrök védik a Charlie Hebdo elleni támadás túlélőit

Lançon a könyvében részletesen megírta, hogy pontosan mi történt azon a szerda délelőttön.

A Charlie Hebdo megbeszélése 10:30-kor kezdődött és éppen Michel Houellebecq Behódolás című regényéről vitatkoztak, mikor meghallották a lövéseket.

A két terrorista „Allahu Akbar” kiáltással rontott be a szobába. Lançon a könyvében felidézi, hogy a szobában volt velük egy biztonsági őr is, de túl lassan vette elő a fegyverét. A szerzőt több golyó is eltalálta, de nem vesztette el az eszméletét, és minden részlet beleégett az emlékezetébe, beleértve barátai szétlőtt testének a horrorisztikus látványa. A könyvben leírja, hogy mikor a saját vérében feküdt, az iroda padlóján, a szeme sarkából látott egy fekete nadrágot, és egy gépfegyver puskacsövét.

A két támadó egy párizsi lakos felvételén a Charlie Hebdo támadás napján Fotó: JORDI MIR / Courtesy of / AFP

A szerző a könyvben felidézi, hogy már egy ideje fenyegető volt a levegő a Charlie Hebdo körül, olyannyira, hogy már ő maga sem merte olvasni az újságot a metrón. Miután a szerkesztőség épületét 2011-ben gyújtóbomba támadás érte, átköltöztek egy biztonságosabbnak nyilvánított utcába. Murray leírja, hogy a lap mindenen és mindenkin (bár főleg a jobboldalon) gúnyolódott, de nemzetközi szinten egy évtizeddel a támadás előtt vált ismertté, mikor kiállt amellett a dán lap mellett, amely Mohamed-karikatúrák publikálása miatt került bajba.

A Charlie Hebdo 2012-ben egy sor gúnyrajzolt közölt Mohamedről, és ekkor került az iszlamista csoportok látókörébe. A fenyegetések először a gyújtóbomba formájában váltak valósággá, majd megtörtént az, amire senki nem számított: a terroristák megjelentek a Charlie Hebdo szerkesztőségében. A szerzők általános hozzáállását jól illusztrálja, hogy Laurent Leger oknyomozó újságíró a támadás után elmondta: mielőtt eldördültek a lövések azt hitték, hogy ez valami vicc, aztán megérezték a puskapor szagát.