A háború vámszedői (amerikai fegyvergyárosok, nyugati hitelezők, brüsszeli gazemberek) pedig röhögnek a markukba.

Aki veszett, az kiszámíthatatlan. Tettei megjósolhatatlanok, észszerűtlenek. Ne feltételezzük tehát, hogy nem követi el akár a legelképzelhetetlenebb ostobaságot is. (Még a Török Áramlat gázvezeték megtámadásánál is nagyobbat.) Feltételezzük inkább azt, hogy bármire képes. Tseber is, Ukrajna is.

Úgy tűnik, a magyar kormány sem veszi félvállról az ügyet. – Ez fenyegetés, és ezt annak megfelelően komolyan is kell kezelni – nyilatkozta tegnap Szijjártó Péter külügyminiszter.

Ami pedig az ukránok dicsőségét óhajtó, közpénzen tokaplasztikára járó Ruszin-Szendi Romuluszt és cimboráját, Vérhólyagos Pétert illeti: most már végig kell vinniük, amit elkezdtek.”

Nyitókép: Facebook

***