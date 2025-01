Nincs megállás: a tűzszünet előtt még odacsapott a Hamász

Az Izrael és a Hamász palesztin terrorszervezet közötti, vasárnap életbe lépő tűzszüneti megállapodás bejelentése ellenére a palesztin fegyveresek folytatták rakétatámadásaikat a Gázai övezetből, Izrael viszont válaszcsapásokat mért oda ezekért – közölte csütörtökön az izraeli hadsereg (IDF) szóvivője.

Az IDF közölte, hogy Izraelnek az övezethez közeli részein a légvédelmi szirénák többször is megszólaltak szerda éjjel és csütörtök reggel, és egy rakéta becsapódását észlelték is egy olyan lakatlan területen, amely két kilométerre van Nir Am kibuctól.