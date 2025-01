Megállapodott a Hamász és Izrael: tűzszünet jön és hazatérhet az izraeli túszok egy része

Izrael és a Hamász megállapodásra jutott a tűzszünetről és a túszok szabadon bocsátásáról – közölte egy amerikai és egy arab tisztviselő a The Times of Israel című izraeli napilappal, amit később egy izraeli forrás is megerősített.

Még nem jöttek ki a részletek, de a legutolsó megállapodási tervezet rendkívül összetett.

A tervezet értelmében egy hathetes tűzszünet veheti kezdetét.

David Mencer izraeli kormányszóvivő szerint az alku első szakaszában 33 izraeli túszt engednének szabadon, míg két, a Hamászhoz közel álló palesztin forrás az AFP-nek azt mondta, hogy Izrael cserébe mintegy 1000 palesztin foglyot engedne szabadon.

Egy Hamászhoz közeli forrás szerint a túszok kiszabadítása kezdetben „szakaszosan fog történni, kezdve a gyerekekkel és a nőkkel”.

Ez a megállapodás további tárgyalásokat igényel, mielőtt végleges tűzszünetre kerülne sor, és az összes túsz szabadon engedése megtörténne. A második fázisról szóló tárgyalások a tűzszünet 16. napján kezdődnének – mondta egy izraeli tisztviselő -, és a médiajelentések szerint a második fázisban, ha megállapodás születik, a fennmaradó foglyok szabadon engedése is megtörténik.

Nyitókép: A legfiatalabb túszokról még nem lehet tudni, hogy élnek vagy meghaltak. /Laetitia Notarianni / Hans Lucas / Hans Lucas via AFP