Sajnálattal értesítem a globális klímapolitika rajongóit: Vége van

Mindez persze szélsebesen eljuttat bennünket a klímapolitika, de a tágabb értelemben vett globális fejlesztéspolitika alapvető problémájához: hogy nem ott vannak a gondok, ahol a megoldásukhoz szükséges erőforrások vannak. A világ szegényebb és gyengébb részét a klímaváltozás minden előrejelzés szerint jobban fogja sújtani, mint az eleve gazdagabbakat.

Ám ez a probléma nem megoldhatatlan: a szegények fegyverei, a lázongás és a migráció pont elég motiváció lesz a gazdag világ számára ahhoz, hogy szigorú bevándorláspolitikák bevezetése mellett keressék a kiegyezést a világ klímamigránsokat kibocsátó részével.

Nem betartathatatlan, absztrakt klímacélok, hanem a szegény országok nemzeti alkalmazkodási stratégiáinak anyagi támogatása mentén.

S az, hogy a klímaalkalmazkodás többé nem tolható rá egy nem létező globális klímarezsimre, hanem végérvényesen egyen-egyenként a nemzetek vállára kerül, a fejlődő világ notóriusan rossz kormányait is a portájuk előtti söprögetésre fogja kényszeríteni. Nem gyarmati kizsákmányolás és nem is neoliberális ármány okozta például, hogy egy Egyiptomhoz hasonló terméketlen homokvárban ma több, mint százmillióan élnek, teljesen nyilvánvalóan fenntarthatatlanul. Ez bizony a nemzet és kormányának saját sara – és ha túl kívánnak élni, nekik is kell majd megoldaniuk. A nemzet sorsa a nemzet felelőssége – s ezelől nem lehet elbújni semmilyen globális klímapolitika mögé. Azzal, hogy Trump bevitte a kegyelemdöfést a Párizsi Megállapodásnak, kiderült: a klíma-világkormányzás halott, csak a nemzeti klímapolitikáknak van esélye. Vége van. Kösz, Trump!

