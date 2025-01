Rossz időben, rossz helyen? Újvidéktől Magdeburgig

Az újvidéki tragédia esetében eddig több miniszter lemondott, egy tucat ember vizsgálati fogságba került, mások háziőrizetben vannak, és egyvalaki szabadlábon védekezik. Sokak szerint ez kevés. Talán igazuk is van. Na de mi a helyzet a magdeburgi esettel? Itt előreláthatóan hány embert állítanak majd elő? (Az eddigi több száz hasonló esetet látva, az elkövetőn kívül nyilvánvalóan egyetlenegyet sem.) Ha párhuzamot vonunk a két eset között: ha egy fal leomlása után mindenáron mélyebb összefüggéseket keresünk az egyik oldalon, akkor jogosan merül fel a kérdés, hogy

a másik oldalon miért érnénk be pusztán annak az embernek az előállításával, aki az autót vezette?

Itt miért ne keresnénk a mélyebb összefüggéseket, például miért ne tennénk fel azt a kérdést, hogy mégis mi végre tartózkodhat egy ilyen ember Európában? Ki, illetve kik, és kiknek a nyomására nyitották ki Európa kapuit?

Az emberi életek kioltása mellett, a kultúránk ellen is támadás történt Magdeburgban, sőt, igazából ez lenne a cél. Egész konkrétan, hogy a jövőben lehetőleg ne szervezzenek karácsonyi vásárokat Európában, és semmilyen egyéb olyan rendezvényt, amely a keresztény tradíciónkhoz kapcsolódik. Mert ugyan mi másért folyna az öldöklés?

A magdeburgi esettel egy időben azok a hangok is megjelentek, amelyek az esetleges szélsőjobboldali tiltakozásokra figyelmeztettek

(az áldozathibáztatás tipikus esete), miközben jogosan merül fel a kérdés: lehet ezen jelenségek ellen még nem szélsőséges módon tiltakozni? Egyáltalán, lehet ezen jelenségek ellen úgy tiltakozni, hogy ne bélyegezzenek meg érte? (Egyesek azzal próbálják összezavarni az embereket, hogy a muszlim elkövető nem is szélsőséges, sőt egyenesen iszlámellenes. Igencsak különös, hogy egy ilyen ember pont a karácsonyi vásárra érkezőkbe hajt bele - már bocsánat, de a józan ész és a logika megbicsaklik ezen.)

A 70 éves Angela Merkel Szabadság c. könyvében úgy fogalmaz, hogy mindent ugyanúgy csinálna, és semmit nem bánt meg.

Ezt annak tudatában mondja, hogy 2015 óta már több száz ártatlan ember életébe került az a politika, amelyet kancellársága alatt ő maga is a zászlajára tűzött, hogy egyéb következményeiről itt most ne is beszéljünk. Könyvével mindezt elismerte, és visszamenőlegesen is igazolta, amivel tulajdonképpen aláírta a magdeburgi kilencéves kisfiú halálos ítéletét. Szégyen, hogy ezt Európa tűri.