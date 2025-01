Pressman a New York Times-nak dicsekedett: nagyon büszke arra, hogy nyomást gyakoroltak Magyarországra

Szemlézni is borzasztóan hosszú interjút közölt a The New York Times David Pressman leköszönt amerikai nagykövettel.

A cikk felvezetőjében amúgy hosszasan foglalkoznak a magyar miniszterelnök és Donald Trump, illetve utóbbi köreinek jó kapcsolataival, felemlegetve JD Vance leendő alelnök és Kevin Roberts, a Heritage Fundation vezetőjének méltatását, miszerint „a modern Magyarország nem csupán egy modell a konzervatív államiságra, hanem a modell”; emellett bemutatja Magyarország „szokatlan” pozícióját annak tekintetében, hogy EU- és NATO-tagként jó a kapcsolata az oroszokkal is, ellenben az Európai Parlamenttel igen viharos; emellett felsorolja a kötelező jelzős szerkezeteket (jogállamiság hiánya, választási autokrácia, stb.). Majd bemutatja David Pressmant, akinek küzdelmes két és fél éve Magyarországon az Orbán-adminisztrációval való konfliktusokkal telve telt; és persze megemlíti Rogán Antal kitiltásának ügyét, amelyet Szijjártó Péter miniszter Pressman személyes bosszújának nevezett.