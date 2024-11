Sajnos ennek a szerencsejáték-problémának a következményei már egy ideje halmozódnak.

Az elmúlt nyolc hónapban nyolc amerikai szenátor látogatott el Magyarországra, és igyekezett kapcsolatot teremteni a magyar kormánnyal. Mindkét amerikai politikai pártot képviselték – köztük hat magas rangú republikánust. Azért jöttek ide – ahogyan George H.W. Bush elnök is tette sok évvel korábban –, hogy felajánlják az Egyesült Államok partnerségét és támogatását, és hogy világosan és őszintén beszéljenek a kapcsolatunkról. De a magyar kormány nem volt hajlandó találkozni egyikükkel sem. Mert a kormány tudta, hogy mit fognak hallani ezektől a kiemelkedő republikánus szenátoroktól: egységes és kétpárti aggodalmat Magyarország politikájával és tetteivel kapcsolatban. Ha egy kormány hozzászokott ahhoz, hogy belföldön nem kell szembenéznie a versennyel, a kérdésekkel vagy a kritikával, akkor csoda, hogy ódzkodik a nehéz beszélgetésektől, még a szövetségeseivel is? Bármi is volt a kormány oka, ez lett az eredmény: nyolc amerikai szenátor jött el, hogy tárgyaljon a magyar kormánnyal. A magyar kormány azonban azzal volt elfoglalva, hogy a kaszinóban játsszon az esélyekkel.

És éppen a múlt héten, amikor Magyarország NATO-szövetségeseinek nagykövetei összegyűltek, hogy megvitassák a magyar gazdasági „semlegesség” politikájának a szövetségre gyakorolt biztonsági hatásait, a magyar kormányt sehol sem lehetett megtalálni. A Külügyminiszter éppen azzal volt elfoglalva, hogy a következő napot orosz és szíriai kollégáival töltse... Fehéroroszországban. Ennek okait lehet találgatni, de ismét csak ez lett az eredmény: Magyarország szövetségesei azzal a céllal érkeztek, hogy a magyar kormánnyal tárgyaljanak. De nem volt kit bevonni a tárgyalásba, hiszen mind azzal voltak elfoglalva, hogy tereljenek és kivárjanak, egészen a mai napig.

A játszadozás nem újdonság. A legelső magyarországi napomon, amikor az Egyesült Államokból érkezve leszálltam a repülőgépről, a kormány egy szokatlanul fiatal tisztviselőt küldött, hogy üdvözöljön engem. Ezt észre sem vettem. Ez egy olyan sértési kísérlet volt, amely az Egyesült Államok számára teljesen észrevétlen maradt, de sokat elmond arról a grandiózus kisszerűségről, ahogyan Magyarország a szövetségeseihez viszonyul. Lehet, hogy a magyar kormány a lekezelést „győzelemnek” tartja, de mi nem játékként kezeljük a kapcsolatunkat. Mi nem játszadozunk. Orbán Viktor miniszterelnök szövetségesei – legyenek azok az Egyesült Államok nagykövetei vagy az Egyesült Államok szenátorai – továbbra is leszállnak a budapesti repülőtéren, készen arra, hogy szövetségesünket bevonják a kapcsolatunk komoly kérdéseibe, de a magyar kormány az utóbbi időben túlságosan elfoglalt volt a tereléssel ahelyett, hogy elvégezte volna a munkát. Az ilyen kis játszmák méltatlanok egy olyan nagyszerű országhoz, amely olyan megingathatatlan ikonokat adott a világnak, mint Kossuth és Széchenyi.