Összeborultak Magyarország szomszédai, nagy az egyetértés: az „agresszornak meg kell fizetnie”

Kijev óvatosan optimista az új amerikai elnök, Donald Trump kormányzatát illetően – jelentette ki Denisz Smihal ukrán miniszterelnök szerdán Zágrábban, miután találkozott Andrej Plenkovic horvát kormányfővel.

A Horvátországban hivatalos látogatáson tartózkodó Smihal a közös sajtótájékoztatón kiemelte: Ukrajnának „nem áll szándékában elveszíteni” a háborút, majd hozzátette: a konfliktus kezdete óta hatszor növelték fegyvergyártásukat és katonai kapacitásaikat.

Az ukrajnai háború gyors befejezését ígérő új amerikai elnök, Donald Trump kormányáról szólva kijelentette: Kijev „óvatosan optimista”.

Az új amerikai kormányzattal a kapcsolat „az Egyesült Államok pragmatikus érdekén” fog alapulni – fogalmazott, megjegyezve, hogy számítanak a támogatásra, de elsősorban magukra hagyatkoznak Európával együtt.

Az ukrán miniszterelnök szerint Washington érdeke is, hogy Oroszországot igazságos és tartós békére kényszerítse, amely magában foglalja a nemzetközileg elismert határokon belüli Ukrajnát is. Ez jóvátételt is jelent, amit „az agresszornak meg kell fizetnie” – hangsúlyozta.

Úgy vélte: a békéhez vezető út az „erőn keresztül”, a katonai nyomáson és a szankciók kiterjesztésén át vezet.