„Manfred Weber Néppártjának egyik lett EP-képviselője fizetett hirdetésben támadja a magyar uniós elnökséget. Úgy tűnik, Inese Vaidere az elmúlt hónapokban háttal ült a moziban, és így elment mellette például az európai versenyképességi paktum elfogadása vagy Románia és Bulgária schengeni csatlakozása.

Azt is figyelmen kívül hagyja, hogy Magyarország nemcsak a saját, de az Európai Unió érdekeit is szem előtt tartotta, amikor a békemisszióval a mielőbbi békéért lépett fel, vagy amikor határozott nemet mondott a migrációra. Ne feledjük: Magyarország 2015 óta védi az EU határait is, de Brüsszelnek csak most jutott eszébe a határvédelemmel foglalkozni.

Szóval igazunk van vagy igazunk van?”

