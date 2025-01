Liberté, égalité, csessze meg az Áefdé – Hamburgban jártunk, talán nem kellett volna

A – szigorúan politikai értelemben – megboldogult Bangóné Borbély Ildikó megkapná a kívánt „kurva erős képét”, ha elmenne Hamburgba: bordélyház mellett katolikus templom. Elég csak elindulni a „bűnös mérföldön” (die sündige Meile) található Beatles tértől, végigmenni a „nagy szabadságon” (Große Freiheit – utóbbi nem csak becenév, hanem az utca anyakönyvezett neve) a kismillió sztriptízbár/bordélyház/szexmozi mellett, s a kedves látogató belefutna az utca egyetlen templomába, ami még nem költözött el – a katolikus Szent József-templomba (nyitóképen). Mondhatnánk, így protestel a kicsiny templom a többi, meglehetősen szentségtelen vállalkozás között:

lehetőséget ad, hogy miután végigkurvázta az ember az éjszakát, másnaposan még gyorsan gyónhasson egyet.

Írásom a minekmentemoda tipikus esete nyilván: aki bulinegyedbe megy, az legyen is felkészülve a „kurva erős képekre” – ld. reménybeli politikusaink telefonlopása, majd magányos üvöltözése a budapesti éjszakába –, csak hát ha úgy megy oda az ember, hogy egy német városba megy, akkor annak minden németségére fel van készülve.

Az utca végi templommal érünk el a fő gondhoz. A templom évszázados kitartása az utca végében nem csak megsüvegelendő, de szívmelengető is. Erős a kontraszt, „kurva erős a kép”. Hiába is az az uralkodó közhangulat, hogy a címben idézett módon járjon el az AfD és vele együtt bármilyen vallás, a kicsiny, barna templom kitart – bármi is történjék mellette. Már csak az a kérdés, hogy lesz-e, aki be is megy? Nem feltétlenül ebbe, hanem úgy alles zusammen: templomba Németországban, legyen az protestáns vagy katolikus.

Hamburg ugyanis tipikusan azon német város mintapéldája, amely megszűnt németnek lenni.

És most nem arra gondolok, hogy nem sörben úszó bratwurstokkal buliznak, miközben techno megy a háttérben, hanem lépten-nyomon vegánvirslibe és -kolbászba bukkan az ember, no meg 160.000 forintos kilóárért lárvás csokiba, hanem arra, hogy cakompakk, mit Sack und Pack megszűnt németnek lenni. Nem katolikus városnak – az már régebben megtörtént, nyilván, lelkük rajta –, meg nem is protestáns városnak, hanem németnek. Nem én mondom ezt, hanem a hamburgi statisztikai hivatal, akik szépen, csendben, egy adathalmaz mélyére eldugva közreadták, hogy

egyébként Hamburg népességének – 2023-ban – 40 százaléka migrációs hátterű, s ez az arány a fényes jövő jegyében a 18 év alatti gyerekeknél 57 százalék.

Ilyen „apróságok” mellett abszolút nem meglepő, hogy már 2022-ben elérték azt a németek, hogy a magukat protestánsnak vagy kereszténynek vallók immáron már csak a népesség felét tették ki – és most a templombajárás kínos kérdését inkább ki se nyissuk.