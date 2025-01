Ez az öt ballépés vezetett Justin Trudeau bukásához

3. Trudeau negatív rekordot döntött az államadósság terén

A Financial Post szeptemberi cikkében arról ír, hogy Justin Trudeau kormányzása alatt duplájára nőtt a korábbi államadósság. Ráadásul a felmérések szerint a jelenlegi helyzetet nézve a növekedés várhatóan nem fog megállni 2040-ig. A lap szerzője szerint Trudeau-nak köszönhető, hogy az elkövetkező kanadai generációknak jelentős adósságokat kell majd megfizetniük.

„Ma egy kanadai csecsemőnek már a születése pillanatában 30 ezer dollárnyi (12 millió forint) államadóssága van”

– írja a szerző. Ezzel a G7 országok közül Kanadában a legmagasabb az egy főre jutó államadósság, ami az ország történetében is egyedülálló mértéket öltött az elmúlt évek alatt.

4. A kanadai nép mégsem bizonyult olyan befogadónak a migránsokkal szemben

Ahogy Európában, Észak-Amerikában is kulcsfontosságú lett a migráció szabályozásának kérdése, amiben Trudeau kormánya korántsem állt jól. Bár a miniszterelnök tavaly októberben bejelentette, hogy 2025-ben a tervezett 500 ezer helyett csak 395 ezer bevándorlót engednek letelepedni az országban, az ország lakossága továbbra is aggódva figyeli, hogy jelentős pénzösszegek folynak el az államháztartásból a migránsok letelepítésére, beilleszkedésének támogatására, számolt be a BBC.

Trudeau akkor elismerte, a kormány elszámolta magát, de hangsúlyozta, büszke rá, hogy Kanada lakói befogadóak.

Ugyanakkor azt is belátta, hogy a következő két évben „meg kell állítani a népesség növekedését”, hogy a vidéki területeken is legyen idő fejleszteni az infrastruktúrát és az egészségügyi ellátást a migránsok befogadásához.