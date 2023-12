Nincs pénze orvosra? Haljon meg! – itt tart Kanada az eutanázia engedélyezésében

Christine Gauthier 10 évet szolgált a kanadai hadseregben. Egy gyakorlatozás során súlyosan megsérült a gerince, így tolószékbe kényszerült. Később parasportoló lett és kajakosként öt világbajnokságot nyert.

Gauthier elmondása szerint ahogy teltek az évek, egyre inkább úgy érezte, hogy a kanadai kormányzat cserben hagyja őt. Hiába volt veterán és kitüntetett sportoló, öt évet kellett várnia, hogy új tolószéket kapjon, miután leadta az igényét. Azonban a legnagyobb megaláztatás akkor érte, amikor egy rámpát szeretett volna, hogy könnyebben tudjon közlekedni az otthonában, és egy tisztviselő a következőt mondta neki:

„Mrs. Gauthier, ha úgy érzi nem tud így élni, ugye tudja, hogy joga van meghalni?”

A kanadai veterán történetét a Telegraph brit lap mutatta be egy dokumentumfilmben, amely Kanada progresszívnek címkézett intézkedéseiről szól. Az 53 éves korábbi paralimpikon a kanadai parlamentben is vallott a történetéről. Nem ő az egyetlen érintett: az elmúlt néhány évben több veterán hasonló történetekről számolt be. Az egyik leghíresebb eset egy olyan kanadai katonáé volt, akit súlyos poszt-traumával kezeltek, és a veteránügyi minisztérium egyik dolgozója felvetette neki,

hogy a halál is opció lehetne számára.

Eutanázia kanadai módra

Az észak-amerikai országban 2015-ben a Legfelsőbb Bíróság alkotmányellenesnek minősítette az asszisztált öngyilkosság tilalmát – írja a Spectator magazin. A következő évben a kanadai parlament törvénybe iktatta az eutanáziát engedélyező jogszabályt, de csak azok számára, akik végstádiumú betegségben szenvednek, és haláluk „észszerűen előrelátható”.

2021 óta az is választhatja az eutanáziát, aki „olyan betegségben vagy fogyatékosságban szenved”,

amely „nem enyhíthető a személy által elfogadhatónak tartott feltételek mellett”.

A procedúrát Kanadában MAID-nek hívják (medical assistance in dying) amely magyarul: „orvosilag segített halál”. Ez azt jelenti, hogy az orvos az, aki egy halálos injekció beadásával véget vet a páciens életének, ezt magyarul „aktív eutanáziának” is hívják.

A Vancouver Sun leírja, hogy csak 2021-ben több mint 10 ezer ember választotta az eutanáziát Kanadában. A cikk megjegyzi, hogy bár Kalifornia államnak nagyobb a lakossága, mint Kanadának, az amerikai államban mégis 22-szer kevesebb az orvosilag segített öngyilkosságok száma.