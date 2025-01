„Nem, nem a 8 évvel ezelőtt elhunyt kubai diktátorról fogok az alábbiakban megemlékezni. Hanem a fiáról…. hahahaha. De kezdjük messzebbről, mert több nagyszerű dolog is történt január 6-án, hétfőn. Összeült Washingtonban az Elektori Kollégium, melynek feladata hivatalosan is megválasztani az Egyesült Államok elnökét, azaz formalizálni azt a döntést, amit a választók november 5-én már meghoztak. Meglepetés természetesen – hála Istennek – nem történt, bármennyire is deliráltak erről nem csak elvakult liberális, demokrata-párti szavazók, de különböző hibbant színészek, tévés személyiségek, politikai elemzők is.

Ahogy 2016-ban, úgy most is azt fejtegették néhányan, hogy az elektoroknak »át kellene állniuk«, azaz ne szavazzák meg azt a jelöltet (Trumpot), akinek a megválasztására a választók felhatalmazták, sőt, a legtöbb állam választási szabályzata szerint kötelezték őket.

És ehhez mindenféle fantazmagóriákat is bedobtak, legelsősorban azt, hogy 2020 január 6-án, miután azt a választást elveszítette, Trump a Kapitólium megrohamozására szólította fel híveit, ezzel lázadást szított, ami államellenes cselekmény, és ezért elvesztette azt az állampolgári jogát, hogy az elnökségért indulhasson.

Hiába látott napvilágot azóta számos bizonyíték, videó- és hangfelvétel, hogy Trump nemhogy nem lázította, hanem kifejezetten a törvényes, békés tiltakozásra szólította fel a tömeget, a bekattant Trump-gyűlölőket nem zavarták a tények. Továbbra is kitartottak amellett, hogy 2020 január 6-a az amerikai történelem legtragikusabb pillanata, súlyosságában a holokauszthoz vagy Pearl Harbor-hoz mérhető. Sőt, voltak olyan celebek akik szerint azoknál is durvább. Az Robert DeNiro, Whoopi Goldberg, John Cusack, és hasonló-típusú elmebeteg celebeknél az ember még csak-csak legyint erre, de érthetetlen hogy rengeteg, egyébként normális ember, köztük például az általam egyébként kifejezetten kedvelt Seres László is, akivel számos műsorban szoktunk rendszeresen vitázni-egyetérteni (mikor épp mi a téma), ezzel a fejlövéssel küzd: tudniillik, hogy január 6-án szörnyű dolgok történtek, és Trump a hibás.