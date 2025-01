Trump kitelepítené a palesztinokat Gázából, de tényleg olyan extrém javaslat ez?

Egy republikánus javaslat

Herbert Clark Hoover republikánus színekben volt amerikai elnök még 1929 és ’33 között, ám később is aktívan részt vett a közéletben. 1943 júliusában New Yorkban vett részt egy rendezvényen, melynek célja az európai zsidóság megmentése volt. Hoover felszólalásában arról beszélt, hogy a probléma hosszú távú megoldása két szakaszra osztható: először is meg kell találni azt a helyet, ahol a zsidók tartós biztonságban élhetnek, majd meg kell teremteni számukra a letelepedés feltételeit. Végkövetkeztetése szerint az egyik ilyen célállomás Palesztina lehetne, ám hozzátette, hogy „végső soron Palesztina csak egy részét tudná befogadni annak a három-négy milliónak, akikről ezen a konferencián szó esett. Ez pedig csak úgy lenne megvalósítható, ha az arab lakosságot valamilyen más területre költöztetnék.”

A brit javaslat

Az 1936-os palesztinai arab terrorkampányt követően a brit kormány úgy döntött, hogy kirendel egy királyi bizottságot, amely kivizsgálja a véres zavargás mögött álló okokat. A bizottságot vezetője, Lord Peel után „Peel-bizottságnak” nevezték el. A bizottság által készített jelentés alapvetően arról volt híres, hogy egy zsidó és egy arab államra akarta felosztani Palesztinát – a javaslatot a zsidók elfogadták, az arabok viszont elutasították. Kevéssé ismert viszont, hogy a jelentés „A földkérdés és a népesség cseréje” címszó alatt ezt írták:

„Ha a felosztás hatékonyan hozzá akar járulni egy maradandó megoldás előmozdításához, akkor többet kell jelentsen, mint csupán egy határvonal meghúzása és két állam létrehozása.

Előbb-utóbb földcsere kell történjen, és ha lehetséges, népességcsere is.” Egy későbbi bekezdésben azt is kijelentették, hogy a zsidók jelenléte a leendő arab államban és az arabok jelenléte a zsidó államban „egyértelműen a felosztás zökkenőmentes és sikeres végrehajtásának legnagyobb akadályát” jelentené. A jelentés egyébként pozitív példaként idézte a Görögország és Törökország közötti erőszakos lakosságcserét, arra jutva, hogy az talán nem volt szép, de legalább eloszlatta egy későbbi véres háború lehetőségét.