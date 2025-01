Ez gyorsan ment: a francia és a német külügyér már Aszad utódjával parolázgat Szíriában

Ez a dzsihadista jó dzsihadista

„Ezek a dzsihadisták alapvetően abban mások, hogy szíriai emberek” – szögezi le az egyértelmű különbséget Sayfo – vagyis nem egy, a térséget sosem látott például szaúdi importvezér jött el, hanem olyanok, akiknek volt például keresztény vagy drúz osztálytársuk is akár, ismerik a helyi viszonyokat. „Azért is foglalták el ilyen gyorsan Szíriát, mert a rossz gazdasági helyzet miatt már belső nyomás is nehezedett rájuk, hogy lépjenek valamit”, és így török támogatással megindultak, az oldalukra állt a valamivel szekulárisabb Szíriai Nemzeti Hadsereg, és így tudtak győzni.