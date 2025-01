Elárasztották a románok a dél-magyarországi üdülővárost

Nyitókép: Attila KISBENEDEK / AFP

A schengeni határok bővítése nyomán ugrásszerűen megnőtt a Romániából érkező vendégek száma a makói Hagymatikum fürdőben – írta meg a Világgazdaság. Az intézmény igazgatója, Gergely Gábor a Délmagyarországnak elmondta, hogy

az ünnepek alatt 20 százalékkal emelkedett a romániai látogatók száma az előző év azonos időszakához képest, majd január elseje után további 20 százalékos növekedés volt tapasztalható.

A fürdő vezetése már hónapokkal korábban megkezdte a felkészülést az új vendégkör fogadására. Az igazgató szerint a régi fürdő infrastruktúrája már nem bírta volna el ezt a vendégáradatot, így a fejlesztések és a kapacitásbővítés elengedhetetlennek bizonyult.

A marketingkampányt kifejezetten a román piacra célozták, miközben a dolgozói létszámot is növelték és az eszközök feltöltésére is külön figyelmet fordítottak. Gergely Gábor még a Szerbiában élőknek is azt javasolja, hogy

Röszke helyett Románián keresztül vegyék az irányt a Hagymatikum felé.”

Schengen bővülése új lehetőségeket teremt

Románia és Bulgária január elsejétől teljes jogú tagjává vált a schengeni övezetnek, ami a határátlépés szabályainak jelentős egyszerűsítését hozta magával. Az európai integráció e lépése a magyar elnökség alatt született meg, komoly viták után.

A lap szerint fontos azonban megjegyezni, hogy az utazóknak továbbra is maguknál kell tartaniuk a személyazonosságot igazoló okmányokat, mivel a hatóságok még egy évig végezhetnek szúrópróbaszerű ellenőrzéseket.

A schengeni térség jelenleg 29 országot foglal magában, köztük 25 EU-tagállamot, valamint Izlandot, Liechtensteint, Norvégiát és Svájcot. Ciprus belső határain az ellenőrzéseket még nem szüntették meg, míg Írország egyelőre nem csatlakozott a rendszerhez.

