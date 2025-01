Egymást követik a korrupciós botrányok az Európai Unió háza táján

A vád szerint Biró a hatóság pénzén nemcsak magának, hanem feleségének is bérelt autót, amit tagadott. Felmerült az is, hogy a saját házának kerítését és más felújításokat is az IH költségén végeztetett el. A kerítés ügyében az elnök elismerte, hogy biztonsági okokból erősítette meg azt, mivel ő és családja fenyegetéseket kapott.

Pénteki sajtótájékoztatóján Biró több dolgot elismert, de kijelentette, hogy nem mond le, és a gyanúsításokat alaptalannak tartja, ezért panaszt tett ellenük. A Brüsszel kérése által felállított testület költségeit már korábban is érte kritika, különösen a dolgozók kiugróan magas bérei miatt, amelyeket Biró kérésére állapítottak meg. Az elnök ezt azzal indokolta, hogy a bűnüldözés drága tevékenység.