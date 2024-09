Elkészült a lista: pontokba szedtük, mi mindenben bukott meg eddig Ursula von der Leyen

Nyitókép: MTI/EPA/Ronald Wittek

Az elmúlt hét két friss kudarcot hozott Ursula von der Leyen nemrég újraválasztott európai bizottsági elnöknek. Bár Mario Draghi volt olasz miniszterelnök, az Európai Központi Bank egykori elnöke négyszázoldalas jelentést tett le az asztalra az EU versenyképességének visszanyerése érdekében meghozandó intézkedésekről,

azt Christian Lindner német pénzügyminiszter azonnal lesöpörte az asztalról,

iután kiderült, hogy a csomag megvalósításához 800 milliárd euró értékben kellene közösen hitelt felvennie az EU-nak. „Szkeptikus vagyok Draghi úr hitellel kapcsolatos megközelítését illetően” – nyilatkozta Lindner, hozzátéve, hogy „azt könnyen össze lehetne foglalni: Németország fizessen mások helyett. Ez nem lehet a mesterterv.”

Emellett az uniós tagállamok Von der Leyen hetek óta tartó intenzív lobbimunkája és határozott kérése ellenére sem hajlandók együttműködni abban, hogy a következő Európai Bizottság a férfiak és nők arányát tekintve kiegyenlítettebb legyen: számos kis ország hosszan tartó nyomasztásával a bizottsági elnöknek mindössze azt sikerült elérnie, hogy Szlovénia biztosjelölt-cseréjével immáron tíz hölgy álljon szembe 17 úrral a következő biztosi kollégiumban.

Az új Bizottság bemutatása ráadásul a nemi arányok problémájától bizonyára nem függetlenül ismét késik: Von der Leyen előzőleg múlt hét végéig ígérte, hogy nyilvánosságra hozza a portfóliók felosztását, ez a mostani állás szerint szeptember 17-ére, azaz jövő keddre csúszik. Ez önmagában még nem lenne probléma, ha nem jelentene önmagában komoly időprést az, hogy várhatóan nehéz lesz majd átvinni az új biztosok mindegyikét az Európai Parlamenten.

Von der Leyen ugyanakkor tapasztalt kudarcvalló, így ezek a helyzetek sem érhetik váratlanul.

Csokorba szedtük, miben vallott eddig kudarcot a Bizottság régi-új elnöke.

1: A vakcinabotrány, minden kudarcok anyja

Ursula von der Leyen első jól megsajtózott bukása a covid elleni védőoltások közös európai beszerzéséhez kapcsolódott: a 2020 decemberében nagy dérrel-dúrral bejelentett közös beszerzési program

olyannyira kudarcot vallott, hogy az EU átoltottsági aránya már januárra az USA-é, Nagy-Britanniáé és Izraelé alá esett,

s az európai vakcinagyártók annak ellenére intettek be sorozatosan a Von der Leyen-bizottságnak szállítmányaik csökkentését bejelentve, hogy közben folyamatosan hagyták el az európai kikötőket a más országoknak szánt vakcinatranszportok. A vakcinabotrány ráadásul a szakpolitikai kudarc mellett hamarosan Von der Leyen első igazi korrupciós botrányává is vált, miután kiderült, hogy a bizottsági elnök azóta is titkolt SMS-ekben egyeztette le a vakcinák árát Albert Bourlával, a Pfizer vezérével – miközben a vállalatban férje, Heiko von der Leyen is érintett volt. Pfizer-ügyben Von der Leyent azóta az Európai Unió Bírósága is elmeszelte,

és az Európai Ügyészség is vizsgálódik utána.

2: Az oroszok, akik csak nem rogytak térdre

Mikor Oroszország 2022. február 24-én lerohanta Ukrajnát, Ursula von der Leyen nem sokáig teketóriázott: kemény hangú közleményt adott ki, melyben olyan szankciókat lengetett be, amelyek „súlyosan sérteni fogják a Kreml érdekét és képességét arra, hogy finanszírozza a háborút”. „Ukrajna győzni fog” – ígérte akkor Von der Leyen, aki 2022-es évértékelő beszédében jóformán már be is jelentette Oroszország vereségét.

„Az orosz hadsereg mosogatógépekből és hűtőszekrényekből szerel ki chipeket, hogy megjavítsa katonai eszközeit, mert kifogytak a félvezetőkből. Oroszország ipara romokban, gazdasága lélegeztetőgépen” – fogalmazott a bizottsági elnök.

Csakhogy – mint azt a Forbes már 2023 januárjában megírta – ebből egy szó sem volt igaz: egyáltalán nem bizonyítja semmi, hogy Oroszország tömegesen használna fegyvereiben mosogatógép- és hűtőszekrény-chipeket, s két és fél évvel a háború kitörte után, tizennégy szankciós csomaggal a nyakában az orosz gazdaság legfeljebb hosszútávú növekedési potenciálja miatt aggódhat, lélegeztetőgépen minden értelemben Ukrajna van, s fel sem merül az, hogy Oroszország ne lenne képes finanszírozni a háborút.