Lebukott a magyargyűlölő Manfred Weber

2024. november 02. 12:16

De mit várhatunk egy gyenge, legjobb esetben is maximum közepes képességű embertől, aki így is jelentős karriert futott be.

G. Fehér Péter Magyar Hírlap

Fotó: Attila KISBENEDEK / AFP „Nocsak, nocsak! A magát feddhetetlennek tartó Manfred Weber ellen az Európai Unió ügyészei csalással és korrupcióval kapcsolatos gyanút kezdtek egy-két napja kivizsgálni. Mint emlékezetes az Európai Parlament (EP) legnagyobb frakciójának, az Európai Néppártnak (EPP) a vezetője nem is olyan régen, szinte vádbeszédet tartott Magyarország ellen. Bár az EP tanácskozásának a témája a magyar uniós elnökség programjának a megvitatása lett volna, Weber és Ursula von der Leyen bizottsági elnök a vádlottak padjára akarta hazánkat ültetni. Ez nem sikerült, tekintettel arra, hogy Orbán Viktor magyar miniszterelnök minden vádpontot »visszarúgott« az ellenfél térfelére. Weber felszólalásában ott szerepelt a korrupciós vád is, ami most számára teljesen a visszájára sült el. Az EU egyik legbefolyásosabb politikusát nem kevesebbel gyanúsítja a közösség független Európai Ügyészsége, mint hogy a 2019-es európai parlamenti választási kampányával kapcsolatos uniós forrásokat, hát, hogy is mondjuk, nem rendeltetésszerűen használta fel – írta meg a Politico.

Mint tudjuk, Weber meg akarta szerezni az EU-bizottság elnöki posztját, ehhez még Magyarország támogatását is kérte, Budapesten is járt, találkozott a magyar miniszterelnökkel, mindhiába. A hathatós magyar közreműködés megakadályozta ambiciózus terveinek sikerét. Weber ettől kezdve betegesen gyűlöli a jobboldali magyar kormányt, személyesen a miniszterelnököt, és Magyarországot is. Most pedig az Európai Ügyészség többek között feladatának elvégzése során elkövetett közokirat-hamisítás, csalás, a közbizalommal való visszaélés és közpénzzel való korrupció alapos gyanúja miatt rendelt el nyomozást ellene. A belga rendőrség még három embert is »elővett«, azt vizsgálja, hogy jogtalanul kaptak-e fizetést az EPP-től a 2019-es EP-választásokat megelőző kampány során.

Az EP frakcióinak szánt és az adófizetők által befizetett pénzt ugyanis tilos politikai kampányokra költeni. De mit várhatunk egy gyenge, legjobb esetben is maximum közepes képességű embertől, aki így is jelentős karriert futott be. Pedig Angela Merkel kancellár idejében, a szó szoros értelmében még csak a cselédasztalnál ült.

A protokollban jártas személyek beszámolója szerint, amikor Weber pártja, a Kereszténydemokrata Unió (CDU) »nagykutyái« külföldi vendégeket hívtak vacsorára, őt nem tessékelték a terített asztalhoz, hanem a sarokban lévő cselédasztalnál kellett helyet foglalnia. Az volt a feladata, ha szóltak neki, hogy valamilyen főételből vagy rajnai borból hiány mutatkozott, intézkednie kellett a konyha vagy a bormester felé. »Manfred, szólj a szakácsnak, hogy süssön ki még marhabélszínt, mert gyorsan fogy« – na, ebből a pozícióból akarta magát EB-elnökké feltornázni.”

