Biden utolsó napjai következnek: így nehezítheti meg Trump dolgát

Már csak három hét van hátra az átmeneti időszakból és egyes spekulációk szerint Biden további kegyelmeket fog osztogatni. Washingtoni források december elején megerősítették, hogy

Joe Biden tanácsadói fontolgatják annak lehetőségét, hogy tömeges kegyelmet adjon a köztisztviselők széles körének, akiket még nem csak, hogy nem ítéltek el, hanem még nyomozást sem indítottak ellenük.

Ezzel gyakorlatilag megakadályozná, hogy a Trump adminisztráció felelősségre vonja azokat, akik megpróbálták állítani Trump visszatérését, valamint azt is megnehezítené, hogy az új kabinet tisztviselői nyomozzanak a „mély állam” ellen. Akárcsak Hunter esetében, itt is visszamenőleges lenne a kegyelem, és olyan bűncselekményekre is vonatkozna, amelyekért még nem ítélték el őket.