Alex Soros nem adja fel – így fogja felhasználni jól bevált hálozatát Trump ellen

Alex Soros, Soros György fia és birodalmának, a Nyílt Társadalom Alapítványnak a vezetésében is örököse a Financial Times-nak azt nyilatkozta, hogy harcolni fog Trump kormányzata ellen, mert „ezek erőszakoskodó emberek". Annak ellenére aktivizálni fogja apja befolyásolási mechanizmusát, hogy az amerikai elit egy része átpártolt, és már reménykedve szemléli Donald Trump második elnöki ciklusának elindulását.

A The Daily Signal szerint az elit nagy része továbbra is Trump bírálója, és a szövetségi államigazgatás különböző szintjein is rengeteg közalkalmazott liberális meggyőződésű, ezért az első ciklushoz hasonlóan

a közigazgatásban nagyon sok bürokrata akadályozni fogja az elnöki intézkedések gyakorlatba való átültetését.

A konzervatív amerikai lap idézi a Napolitan Institute közvélemény-kutatását, amely szerint a Washington DC-ben dolgozó és Kamala Harris-re szavazó szövetségi alkalmazottak 64 százaléka hajlik arra, hogy a mindennapi működésben akadályozza majd Trump elnök rendeleteinek végrehajtását.

A demokratapárti politikusok figyelmeztetik a Trump-kormányzatot, hogy ne csináljon politikai leszámolást, ne tisztogasson a közszférában, mert luxus lenne sok jó szakembertől megválni, ugyanakkor

Trump evidens érdeke, hogy az ideológiavezérelt alkalmazottaktól megváljon, és így tegye hatékonyabbá az államigazgatást.

A lap arra is emlékezetet, hogy Alex Soros a kezdetektől Kamala Harris nyílt támogatója volt az elnökválasztási kampányban, a demokratapárti elnökjelölt kampányának finanszírozásához ő és apja több mint 85 millió dollárral járult hozzá.

A cikk szerzője szerint a Nyílt Társadalom Alapítványai különböző woke nonprofit szervezeteket pénzelnek, amelyek

saját szakértőiket pályáztatják a kormányzati pozíciókba, leszerződnek állami szervekkel tanácsadói szerepre,

és tanácsadóként egyes politikai döntések előkészítési folyamataiba lobbistaként keményen bele tudnak avatkozni – ilyen közvetlen eszközökkel befolyásolják a szövetségi kormány döntési mechanizmusait.

A Soros-emberek és alapítványi tevékenységek nagy szerepet játszottak abban, hogy a Biden-kormányzat négy éve alatt ilyen sok woke-befolyású kormányzati döntés született. A The Daily Signal szerint a Human Rights Campaign nevű LMBTQ szervezet lobbimunkájának lett az eredménye, hogy az illegális migránsok nemének bejegyzésekor az általuk meghatározott gender alapján jegyezték be őket, a Southern Poverty Law Center keze lehetett abban, hogy az FBI folyamatosan megfigyelt „radikális, tradicionalista katolikus" személyeket, és a National Domestic Workers Alliance nevű ngo járhatta ki a munkaügyi minisztériumnál, hogy kemény szabályozással nehezítsék meg a független vállalkozók munkáját.