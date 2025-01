„Soros György igazi hazafi, aki egész életében a szabadságért küzdött” – így ünnepelte Alex Soros apja kitüntetését

Soros György fia, a díjat átvevő Alex Soros Instagram-bejegyzésében viszont így adott hangot örömének és büszkeségének:

„Ma abban a megtiszteltetésben részesültem, hogy apám, Soros György nevében átvehettem az Elnöki Szabadság érdemérmet.

Apám amerikai hazafi, aki egész életében a szabadságért és az emberi jogokért küzdött.

Elmondhatatlanul büszke vagyok rá, hogy mindezért most az amerikai nemzet legmagasabb polgári kitüntetésével is elismerik. A díj nem csupán az elvégzett munkájáról szól, hanem – Biden elnököt idézve – egy felhívás mindannyiunk számára, hogy harcoljunk a demokráciáért a szabadságra vágyó sokak nevében is. Apa, annyi mindenkit inspiráltál, közöttük engem is.”