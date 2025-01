Alex Soros: Indulhatnék választáson, de minek? Így több hatalmam van

PR-interjút közölt Alex Sorossal, Soros György nemzetközi NGO-hálózatának 2022 óta regnáló vezetőjével a Financial Times. A lap szerkesztője, Roula Khalaf elmondja Alex Sorosról: „számít neki a történelem”, édesapja pedig azért hozta létre s támogatta 32 milliárd dollárral a Nyílt Társadalom Alapítványt (OSF), hogy „elősegítse a demokráciát és az emberi jogokat Közép- és Kelet-Európában”. Khalaf azonban panaszosan hozzáteszi, hogy míg Sorosékat „világszerte imádják a progresszívek, apját a jobboldal egy globális összeesküvés fejeként démonizálja, amely jellemzéshez antiszemita felhangok társulnak.” Az FT közli azt is: Kamala Harris kampányának Sorosék az egyik legnagyobb adományozói voltak, több mint 85 millió dollárt költöttek a 2024-es választásokra.

„Örülnék, ha a pénz nem játszana szerepet a politikában, csináljuk, csináljuk meg holnap!” – nyilatkozta a lapnak Alex Soros,

aki szerint ehhez kell egy „kampányfinanszírozási reform, hogy úgy szabályozzunk, mint Európában”.

Khalaf felidézi: egy évtizede még úgy tűnt, hogy Soros utódja Alex bátyja, Jonathan lesz, ám utóbb úgy alakult, hogy Alex került különleges kapcsolatba az apjával, ő kísérte el, majd helyettesítette is külföldi útjain, sőt: még „inasának” is hívta. (Ez egy odaszúrás Donald Trumpnak, aki országos hírnévre jelentős részben Az inas, azaz The Apprentice című tévésorozatával tett szert.) Trump kapott még egy udvarias bökést Sorostól: szerinte az, hogy a jelenlegi pénzügyminiszter-jelöltje, Scott Bessent, illetve korábbi pénzügyminisztere, Steven Mnuchin is Soros alapkezelőjénél dolgozott korábban, azt jelentheti, hogy Trumpnak „fixációja” Soros György, „mert mindig be akart kerülni ebbe a klubba”, vagy „talán lerombolni azt”.

Alex Soros beszélt arról is, hogy tömegesen rúgott ki embereket hivatali ideje alatt a Nyílt Társadalom Alapítványtól; a 2017-es 1700 főről 500 körülre olvadt az állomány. „Apám nem állásügynökséget akart csinálni, hanem a hálózatok hálózatát, és nagyon elégedetlen volt azzal a mennyiségű bürokráciával, ami az alapítványnál volt” – mondta Soros, hozzátéve, hogy „az egyetlen bánatom az, hogy nem csináltuk ezt meg gyorsabban, mert azt hiszem, hogy ezt akarta”.

Soros szerint egyébként az sem igaz, hogy elfordulna Európától, például Ukrajnában is bővül az alapítvány.

Soros elmondta, mikor érezte azt, hogy eljött a történelem vége: „Emlékszem, ahogy sétáltam az utcán Rómában, és megláttam az amerikai nagykövetséget rajta a szivárványzászlóval, és arra gondoltam, hogy milyen büszke is vagyok a hazámra”. Most azonban, hogy Trump győzött, lelkiállapota „reflektív” és „agnosztikus”. „Tudnunk kell, mivel nézünk szembe. Ezek zsarnokok. Ellen kell állni, ellen kell tartani” – fogalmazott. Jelezte: „Remélem, Marxnak igaza volt, hogy először a tragédia, s utána a bohózat következik. De attól tartok, hogy most fordítva lesz:

úgy fogunk tekinteni Trump első ciklusára, mint egy bohózatra, és a mostani pedig nagyon rossz és tragikus lesz sok ember számára.”

Soros-interjú természetesen nem múlhat el orbánozás nélkül: az FT a „Trump által nyíltan csodált” Orbán Viktor Soros-tervről szóló választási kampányára utalva írja azt, hogy „az OSF hozzászokott a nyomáshoz, az állami tilalmakhoz és a könyörtelen támadásoktól”. Szó esett arról is, hogy Soros és Elon Musk Tesla-vezér viszonya rossz, és novemberben Musk hibájából nem jött létre egy találkozó kettejük között. „Szerintem sokkal jobban érdekli a trollkodás, mint a találkozás” – mondta Muskról Alex Soros.