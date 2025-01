Aggódnak Kennedyért a támogatói

Robert F. Kennedy Jr. jelölése Donald Trump egészségügyi miniszteri posztjára egyre bizonytalanabbá válik, mivel mind a demokrata, mind a republikánus szenátorok körében erős ellenállás bontakozott ki – mondták az ügyet ismerő források a Financial Timesnak. A politikus az utolsó pillanatban találkozókat szervezett szenátorokkal, hogy támogatókat szerezzen a szenátusi meghallgatások előtt, ám a jelek szerint a sorsdöntő szavazás kimenetele továbbra is kérdéses.

Most nagyobb a szorongás, mint valaha

– nyilatkozta egy, Kennedyhez közel álló forrás.

Hozzátette: ha most tartanák a szavazást, az eredmény kedvezőtlen lenne a számukra. „Tényleg meg kell szilárdítanunk a lendületet ezen a héten, hogy legyőzzük az összes negatívumot.” A lap szerint a Kennedy-jelölés ellenállásba ütközött a konzervatív politikai körökben is. A The Wall Street Journal szerkesztősége és az Americans Advancing Freedom, Mike Pence volt alelnök által alapított szervezet is aggodalmát fejezte ki, főként Kennedy abortuszhoz való jogot támogató álláspontja miatt. Ezzel párhuzamosan a republikánus szenátorok egy része is ellene fordult, köztük Mitch McConnell, Susan Collins és Lisa Murkowski, akik a múlt héten Trump védelmi miniszterjelöltjét, Pete Hegsethet is elutasították.

Kennedy oltásszkeptikus múltja is súlyos akadályt jelent a jóváhagyása előtt.

A politikus korábban élesen bírálta az MMR és a Covid-19 vakcinákat, bár a szenátusi támogatás megszerzése érdekében mérsékelte álláspontját. Ennek ellenére McConnell, aki maga is gyermekbénulás túlélője, figyelmeztetett: az oltásokba vetett bizalom aláásása „veszélyes”.

Bizonyos körök számára további problémát jelent Kennedy azon terve, hogy szigorítaná az élelmiszeripar és az orvosbiológiai kutatások finanszírozását, valamint betiltaná a magas fruktóztartalmú kukoricaszirupot – ami különösen érzékeny kérdés a mezőgazdasági államok szenátorai számára.

A demokrata táborban is megosztó Kennedy személye

Bár egyes politikusok, például Sheldon Whitehouse és John Fetterman nyitottak voltak a támogatására, a többség óvatosan közelíti meg a jelölés kérdését. A meghallgatások egyhetes csúszása is azt jelezheti, hogy jelenleg nincs elég biztos támogatója a szenátusban. David Bowen, a szenátus egészségügyi bizottságának egykori egészségpolitikai igazgatója úgy fogalmazott: „Amikor minden kumbaya, akkor ez arra ösztönöz, hogy folytassa a meghallgatásokat. A késlekedés nem a barátod.” Szerinte Kennedy legjobb esélye az lehet, ha egy szoros szavazáson átsurran.