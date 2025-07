Egy lépéssel közelebb a világháborúhoz? – Putyin embere megelőző csapást emlegetett a Nyugattal szemben

„Nem kizárt egy, a Nyugat elleni megelőző csapás, ugyanis ma egy helyettesítő háború tanúi vagyunk. Lényegében már teljes körű háborúról beszélhetünk, nyugati rakéták bevetésével, műholdas hírszerzési adatokkal és az Európa felfegyverzéséről szóló harsány kiáltványokkal” – jelentette ki Dmitrij Medvegyev.

Az orosz politikus hozzátette,

mindez csupán egy újabb kísérlet a Nyugat által gyűlölt Oroszország, azaz a hazánk tönkretételére”

Az egykori orosz elnök azt is kiemelte, hogy a nyugati hatalmak már évszázadok óta igyekeznek megtörni Moszkvát, és „sokaknak a vérében van a saját felsőbbrendűségéről alkotott téves meggyőződés”.

„Totális szamárságnak” nevezte Európa megtámadását

Medvegyevtől nem szokatlanok konfrontatív kijelentések, és bár most is megelőző csapást emlegetett, mégis

„totális szamárságnak” nevezte azokat az aggodalmakat, hogy Oroszország Európa megtámadására készülne.

Medvegyev úgy fogalmazott, „hadd emlékeztessek mindenkit, hogy elnökünk (Vlagyimir Putyin) egyértelműen megmondta, Oroszországnak nincs szándéka háborúba kezdeni a NATO-val vagy megtámadni Európát”.

Az Oroszországi Föderáció Biztonsági Tanácsának elnökhelyettese arra is rámutatott, hogy ezt a képtelenséget szándékosan dobták be a köztudatba, annak érdekében, hogy tovább nehezítsék a már egyébként is bizonytalan helyzetet.

Nyitókép: Yulia Zyranova / SPUTNIK / AFP

