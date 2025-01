Kegyetlenséggel vádolják, de milliók életét menti meg Trump

3. Pártjával részt vett, és fel is szólalt a legnagyobb életpárti tüntetésen

Január 25-én tartották Washingtonban a Menet az életért (March for Life) elnevezésű legnagyobb életpárti felvonulást, amelyen közel százötvenezer ember vett részt. A rendezvényen a Republikánus Párt tagjai is képviseltették magukat. 2020-ban Donald Trump volt az első amerikai elnök, aki hivatali ideje alatt felszólalt a tüntetésen, és ez idén sem maradt el. Igaz, most csak videóüzenetben szólt a résztvevőkhöz, mivel már korábban le volt szervezve egy több államot is érintő körútja, amelynek során megállt Észak-Karolinában, Kaliforniában, Nevadában és Floridában.

A rendezvényen JD Vance elnökhelyettes személyesen is részt vett és felszólalt a kormány képviseletében, és megígérte, Trump lesz „a leginkább családbarát, legéletpártibb amerikai elnök”.

Videóüzenetében Trump megígérte, hogy figyelemmel fogja kísérni az eseményt, aminek számára is nagy jelentősége van. Hozzátette, annak ellenére, hogy kicsit hűvös van, ez egy csodás napnak ígérkezik.

A képviselőház elnöke, Mike Johnson szintén felszólalt, egy személyes példát idézve.

„1972 januárjában születtem. Majdnem pontosan egy évvel azelőtt, hogy a Roe kontra Wade törvényi szintre emelkedett. A szüleim kamaszok voltak, és nem terveztek engem, és örökké hálás vagyok, hogy anyukám és apukám nem foglalkoztak azokkal az emberekkel, akik azt mondták nekik, hogy szabaduljanak meg ettől a problémától, és úgy döntöttek, elfogadják az életet, és megszülethettem. Én voltam az első a négy gyerekük közül. Ez egy egyszerű, és nyilvánvaló tény, hogy ha ők nem ezt tették volna, én nem lennék itt. És gyakran elgondolkodom azon, hogy kikről mondhattak le a szüleik, és hogy ők mit tehettek volna hozzá a társadalmunkhoz és a világunkhoz, ha megkapták volna a lehetőséget” – osztotta meg a résztvevőkkel.

