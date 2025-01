Különösen érdekesek Timothy Garton Ash liberális történésznek a progresszív The Guardianben leírt mondatai: „A világot olyannak kell látni, amilyen, és nem olyannak, amilyennek kívánjuk”; „a szerencse az erősek oldalán áll”; pragmatikusan kell viszonyulni a Dél nagyon is különböző államaihoz; üzletelnünk kell olyan országokkal is, amelyeknek emberi jogi gyakorlatával nem értünk egyet, és el kell hagyni a velünk vagy ellenünk megközelítést. Az ilyen gondolatokat inkább lehetne várni olyan realista geopolitikai gondolkodóktól, mint John Mearsheimer. Timothy Garton Ash a január 15-én megjelent cikkben valójában azt mondja, hogy a liberális­-progresszív külpolitika zsákutca.