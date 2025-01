A republikánus trónörökös

Az új amerikai jobboldali hullám más vezéregyéniségeihez hasonlóan a kijelölt alelnök életútja és karaktere sem mindennapi. Kezdhetjük ott, hogy J. D. Vance-nek nem is ez az eredeti neve. James Donald Bowman néven született 1984-ben az ohiói Middletownban. A még csak negyvenéves politikus sűrű életutat tudhat maga mögött. Szülei csecsemő­korában elváltak, és édesanyja a harmadik férje kedvéért gyereke keresztnevét és családnevét is megváltoztatta.

J. D. Vance felnövekedéstörténetét felhasználta az országos, sőt a nemzetközi ismertség megszerzéséhez is. Még politikusi karrierje előtt megírta ifjúkori családtörténetét, s a könyv óriási siker lett. A Vidéki ballada az amerikai álomról (Hillbilly Elegy – A Memoir of a Family and Culture in Crisis) című, 2016-ban kiadott kötet egy magával ragadó családtörténet, egyben szociológiai mélyfúrás az Egyesült Államok magára hagyott, szegény vidéki fehér közösségeinek valóságáról. Az eredeti címben lévő hillbilly kifejezést a le-sajnált hegyvidéki fehér falusiakra használják; Vance családja részben ebből a környezetből származott, s ő is részben ott töltötte a gyerekkorát. Édesanyja drogfüggő lett, nagyrészt nagyszülei nevelték fel őt, és az ő tiszteletükre vette fel végül nagyapja Vance családnevét. A karriert megalapozó önéletírás országos beszédtéma lett, sokan alapműnek mondják a mai vidéki USA és a politikai folyamatok megértéséhez. 2020-ban még hollywoodi film is született a sztoriból Ron Howard rendezésében, Amy Adamsszel és Glenn Close-szal a főszereplők között.