2025: de mit keres Trump veje Libanonban?

Donald Trump első terminusa alatt már bebizonyította, hogy érti a Közel-Kelet nyelvét. Obamával ellentétben, amikor megígérte, oda is csapott Aszadnak, Iránnal szemben pedig olyan szankciókat vezetett be, amelyek -mint 2024 megmutatta- aláásták Teherán regionális ambícióit. Trump azt is bebizonyította, hogy üzletemberként könnyen szót ért a kereskedők nemzeteivel, és tudja hogy milyen fontos az informalitás. Így aztán

megvalósította a lehetetlent, kibékítette Izraelt több arab országgal.

De mit jelent az új erős ember a térség számára 2025-ben? A gázai konfliktus alighanem véget ér, de persze oly módon, hogy Izrael a jövőben is fenntartja magának a katonai csapás jogát, ha bármiféle mozgolódást látna. Átfogó és tartós béke Izrael és a palesztinok között aligha lesz (számos ok miatt nem is lehetséges), de ezen a színtéren már a konfliktus középtávú befagyasztása is nagy eredmény. Hogy folytatódnak-e az Ábrahám egyezmények és végre Szaúd-Arábia is rendezi-e a kapcsolatát Izraellel, nagyban múlik Washington. Pontosabban azon, hogy melyik erőcsoport kerekedik felül, a Mike Huckabee-féle irány, mely a ciszjordániai zsidó telepek izraeli annektálását helyezi első helyre, vagy a J.D Vance-féle “America first” csoport, amely inkább békekötéseket, így a Közel-Kelet átfogó pacifikálását tűzi ki célul. (E sorok írója vágyvezérelt módon az utóbbit jósolja.)

Merthogy a kettő egyszerre még az erő és alkudozás legzseniálisabb kombinációja esetén sem igen képzelhető el.

Jemenben a húszik (a határozottnak ígérkező amerikai válasz eredményeként, de a gázai háború elcsitulására hivatkozva) alighanem felhagynak a kereskedelmi hajók támadásával. A sebeit nyalogató Irán átcsoportosíthatná ugyan a máshol felszabaduló erőforrásait a megsegítésükre, de azzal újra kiásná a csatabárdot Szaúd-Arábiával, márpedig a jelenlegi helyzetben minden barátra szükségük van. A Hezbollah 2024-es szétverése után a gazdasági és politikai válsággal küzdő Libanon is megindulhat a konszolidáció útján, amiben segíthet az is, hogy

Trump legfiatalabb lánya, Tiffany férje a libanoni Michael Boulos, akinek apja, a multimilliárdos Massad kiváló kapcsolatot ápol az egymásnak feszülő frakciókkal.

Ami Szíriát illeti, ott az iráni és orosz vereség után immár a törökök maradtak a legnagyobb külföldi részvényesek, nekik pedig ötszáz éves gyakorlatuk van a terület erővel és alakukkal történő ellenőrzésében. Némi érdekellentét fennáll ugyan a szíriai kurdokat támogató Washington és az új damaszkuszi vezetés mögött álló Ankara között, de semmi olyan, ami egy asztal mellett ne lenne megbeszélhető. Amerika patronáltjai valószínűleg visszaszorulnak az ország keleti részébe, ahol az olajkincsekből tovább építgetik autonómiájukat, a bevételekből persze csorgatva annyit Damaszkusznak, hogy ne érje meg lerohanni őket. Meg hát ott van 900 amerikai katona, akik valószínűleg ott is maradnak. Bár a szírek novemberben Aszad bukását követően eufórikusan ünnepelték a szabadságot, demokráciától aligha kell tartaniuk. Annak nincs is náluk hagyománya, egy polgárháborúból kikászálódó országban pedig nem is lehetséges. A hatalmat megragadó iszlamisták már jelezték is, hogy az első szabad választások kiírásáig négy év is eltelhet. Ez pedig pont elegendő lehet arra, hogy erővel és háttéralkukkal konszolidálják a maguk bel-és külföldi pozícióit, aztán pedig hasonló eszközökkel tartsák meg a hatalmat ameddig nem következik be valami olyan dolog, amire egyetlen nyugati elemző sem számít.