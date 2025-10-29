Ft
Bayer Zsolt Magyarország vélemény

Tényleg két Magyarország van

2025. október 29. 09:27

És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.

2025. október 29. 09:27
null
Bayer Zsolt
Bayer Zsolt
Facebook

„És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak. Mondjuk, nem is nagyon hiányzik, hogy a másik Magyarország képviselőivel szót váltsak – hiszen az ilyen „szóváltásokat” tökéletesen bemutatja az a kis filmecske, amellyel én is foglalkoztam itt a blogon, s amelyen egy belpesti kretén provokátor »beszélget« egy legyesbényei magyar férfivel.”

Nyitókép: AI-illusztráció

az eredeti, teljes írást itt olvashatja el Navigálás

Összesen 11 komment

A kommentek nem szerkesztett tartalmak, tartalmuk a szerzőjük álláspontját tükrözi. Mielőtt hozzászólna, kérjük, olvassa el a kommentszabályzatot.
Sorrend:
bagoly-29
2025. október 29. 11:17
Na ezt én is így gondolom, galambokkal nem állok le sakkzni, értelmetlen dolog lenne! Ahogy egy skorpiót is meggyőzni aról, hogy ne szúrjon meg, ha kedve tartja, ösztöne diktálja!
Válasz erre
0
0
CirmoS
2025. október 29. 11:15
Valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak. NINCS BIZONY! És ez így van jól! Ők akarták! 15 év alatt EZT hozták össze a komcsilibsik és soroscsürhe médiájuk! Régóta mondom, hogy ezeket csak simán el küldeni a picsába...erre alkalmasak! Ennyi!
Válasz erre
0
0
ezredes-2
2025. október 29. 11:00
Zsolt! 2002 óta nincs! Zsolt, antagonisztikus ellentét van a 2 "világ" közt. nincs, nem is lehet kiegyezés!! ők, mindent-de, tényleg!-deklaráltan hirdetnek, ami sátáni. Nem is kell részleteznem, minek? Zsolt! bármi áron, mindenáron győznünk kell 21 hét múlva, legfőképp azért, hogy lucifer + belzebub ne röhöghessenek-kajánul- nálunk is, mint európa legkatolikusabb országán, a lengyeleken! De, nem utolsósorban azért, hogy ez a gyökértelen, ISTEN tagadó csőcselék azt kapja, ami érdeme. A kussolást a foteljeikben... ISTEN minket úgy segéljen.
Válasz erre
1
0
kapor tyütyü
2025. október 29. 10:37
Ki kell mondani, másként nem, hát bibliai hasonlattal: majd amikor az antilopok odaheverednek az oroszlánok mellé, körülbelül akkor lesz érdemes beszélni megbékélésről a magyarországi hazaáruló csőcselékkel. Magyarán, sosem. Lehet ezt cifrázni, hogy ne már, hát szeressük egymást gyerekek, de az eredendő igazság, hogy a rendes, normális, hazafias hozzáállás sosem fogja elviselni az abnormális, felforgató, hazátlan hozzáállást. Valamelyiknek el kell tűnnie, örökre. Kérdés sem lehet, melyik eszmeiség fog előbb fölszívódni. És ha ez meg fog történni, akkor egy értelmes, az országért tenni akaró, valóban innovatív ellenféllel le lehet majd egy asztalhoz ülni, és a véleményeket meghallgatva valamilyen konszenzusra fogunk jutni. De a mostani kompániával, Magyar Péter szektájával, Hadházy csürhéjével, az O1G-n túl se nem látó, se nem halló bandával a nemzeti minimum alsó küszöbét sem érdemes meglépni. Lehet, talán sikerülne, de nem szabad! Arra rámenne a nemzet.
Válasz erre
1
0
Jelenleg csak a hozzászólások egy kis részét látja. Hozzászóláshoz és a további kommentek megtekintéséhez lépjen be, vagy regisztráljon!