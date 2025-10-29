Miközben a budai diplomások kértek maguknak egy kutyapártos Kovács Gergőt, a mucsai fideszes Legyesbényén felépül Skandinávia
Vigyázat, tények és objektív számok következnek: fedezékbe mindenki, akiknek előítéleteit súlyosan károsíthatja az ilyesmi.
És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak.
„És valójában nincs semmi mondanivalónk egymásnak. Mondjuk, nem is nagyon hiányzik, hogy a másik Magyarország képviselőivel szót váltsak – hiszen az ilyen „szóváltásokat” tökéletesen bemutatja az a kis filmecske, amellyel én is foglalkoztam itt a blogon, s amelyen egy belpesti kretén provokátor »beszélget« egy legyesbényei magyar férfivel.”
Nyitókép: AI-illusztráció
A legyesbényei férfi nem hagyta, hogy a provokáció kibillentse.