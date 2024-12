Békét vagy vérontást hoz Trump a Közel-Keletre?

De hogyan egyeztethető össze a békepártiság és az Izrael-pártiság egy olyan konfliktus idején, amikor Irán proxijai megtámadták Izraelt,

a Hamász a holokauszt óta a legnagyobb zsidóellenes népirtási kísérletet vitte végbe, és a Hezbollah azóta is folyamatosan rakétázza Izraelt? Ezt a kérdést teszik fel azok az elemzők is, akik aggodalommal figyelik az olyan híreket, miszerint: Trump közölte Netanjahuval, hogy a háborúinak véget kell érniük, mire Trump átveszi a Fehér Házat (vagyis 2025. január végéig). Az elképzelés olyan „trumpos”, és valószínűleg minden elemző látja, hogy túl sok értelme nincsen: Izrael nem azért van háborúban, mert háborúban akar lenni, és a Hezbollahot kipucolni a Litáni folyótól délre eső területekről igencsak hosszú folyamatnak ígérkezik. Tűzszünet ez alatt az idő alatt is lehetséges, de a háború „vége” – már ha azt úgy képzeljük el, hogy nem a terroristák stratégiai céljai teljesülnek -, aligha.

A Trump-adminisztrációt előkészítő csapat hangsúlyozza: Trump nem tervez „rezsimváltást” Iránban,

eközben ez nem jelenti, hogy nem lesznek új szankciók Teheránnal szemben, vagy hogy a katonai lépések – vagy Izrael felhatalmazása komolyabb katonai lépésekre – lekerülnének az asztalról. Trump üzenete, hogy csak az erősek tudnak békét teremteni, így a katonai fenyegetésnek Iránnal szemben valósnak kell lennie, különben nem veszik az komolyan. Kampánya során egyébként Trump nem zárta ki, hogy támogatná, ha Izrael katonailag lépne fel Irán atomlétesítményei ellen – amely sajtóhírek szerint effektíve meg is történt október végén.

Ám a nemzetközi helyzet is erősen megváltozott, mióta Trump elhagyta a Fehér Házat.

Irán azóta sokkal izmosabb szereplő lett a Közel-Keleten, Kína segítségével kibékült Szaúd-Arábiával, és kapcsolatait egészen szorosra fonta Oroszországgal és Kínával. Míg az oroszok a múltban támogatták a törekvéseket Irán atomprogramjának korlátozására a múltban, ilyesmi ma aligha várható. Eközben Trump új szövetségesekre is lelhet Iránnal szembeni keményebb fellépése terén, hiszen az EU-ban sokan erősen megharagudtak Iránra az orosz oldal drónokkal való ellátása miatt az orosz-ukrán háborúban. Míg korábban inkább az EU volt gyengébb kezű Iránnal szemben, és Amerika erősebb, a következő Trump-adminisztráció alatt akár nagyobb is lehet az összhang az siíta diktatúrával szemben.

Eközben látni kell, hogy Trumpnak nem csak jó kapcsolata van Izraellel, de képes is nyomást gyakorolni Netanjahura.

De még ha egy alkut ki is tud erőszakolni Izraelből, akkor is kérdés: mi lesz a Hamász és a Hezbollah által jelentett fenyegetéssel? A Hezbollah még mindig nincsen legyőzve, és a távlati célok is csak arról szólnak, hogy a Litáni folyótól északra szorítják. Egy évnyi háborúzás után Gáza jelentős részében még mindig a Hamász az úr, s a túszok közül 97-en még mindig a terrorcsoportnál vannak élve, vagy halva.

Érdemes eljátszani a gondolattal, hogy egyáltalán hogyan nézne ki egy „teljes megállapodás”?

Seth Frantzman izraeli biztonságpolitikai elemző cikke szerint Izrael nehéz helyzetben van, mert a jelek szerint nem képes katonailag kiszabadítani az összes túszt, ami vagy azt jelenti, hogy ott hagyja őket, vagy egy olyan alkut, amiből csak a Hamász tud profitálni. Eközben kérdés, hogy Izrael meddig bírja ezt a háborút ilyen intenzitással. A tartalékosok fáradnak, a most besorozni kívánt ortodoxok kiképzése hosszú folyamat lesz, harci értékük kérdéses. Az izraeli Ynet nemrég számolt be a zsidó állam növekvő védelmi költségvetéséről: „A 10 milliárd sékeles emelés miatt háztartásonként átlagosan évi 4000 sékel (1000 dollár) körülire becsülik az éves költségeket, ami magasabb adókat és csökkentett közszolgáltatásokat hoz.” Az izraeli gazdaság nehéz helyzetben van, ami nem csoda, hiszen rengeteg ember hiányzik a gazdaságból, és a háborús helyzet nem segít a fogyasztáson sem. Ugyanaz a réteg szolgál a seregben – a szekuláris középosztály -, amely a GDP nagy részét is megtermeli, és ez mindörökké nem maradhat így, ezt sokan látják.