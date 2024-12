Tájkép csata előtt – így fordul rá a sorsdöntő elnökválasztásra Lengyelország

A mostani helyzetre térve megjegyezte: „A PiS úgy döntött, hogy megpróbálja a maga javára fordítani ezt a hatást, és formálisan egy független jelöltet támogat Karol Nawrocki személyében.

A párt abban bízik, hogy így egy szélesebb választói réteget tud megszólítani, nemcsak a saját szavazóit.

Igaz, Nawrocki nem teljesen ismeretlen a közéletben.

„A lengyel Nemzeti Emlékezet Intézete elnökeként a lengyel identitás erősítésével összefüggésben ismerték meg a nevét, így a PiS-től jobbra álló, markánsan nemzeti érzelmű polgárok is jó eséllyel támogathatják.”

„2020-ban a nemzeti-libertárius Konföderáció párt nem állt be egyik jelölt mögé sem a második fordulóban, tehát sem Duda, sem Trzaskowski mögé, ezután pedig fele-fele arányban is szavaztak a párt szimpatizánsai. Nawrocki 2025-ben a második fordulóban abban bízhat, hogy a Konföderációból – amely több kisebb részből áll – legalább a Nemzeti Mozgalom nevű platform választóit, de akár az egész szövetséget meg tudja szólítani”. – vélekedett a szakértő, aki szerint emellett az is segíthet, hogy a PiS-től balra álló Lengyel Néppárt (PSL) – amely jelenleg is a Tusk-féle koalíció egyik tagja – „politikusai és szimpatizánsai is ismerik és tisztelik őt”.