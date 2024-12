Rendkívüli! Zelenszkij bejelentette: Ukrajna kész meghívni Oroszországot a béketárgyalásokra

Nyitókép: Képernyőkép / unian.ua

„Ukrajna hajlandó meghívni Oroszország egy második békekonferenciára, de Vlagyimir Putyin nem érdekelt a békében” – jelentette ki Volodimir Zelenszkij ukrán elnök a japán Kyodo Newsnak adott interjújában.

„Oroszország mindent meg fog tenni, sok különböző javaslat fog érkezni különböző pártoktól és országoktól, hogy megakadályozzák a »békeformula« és a békecsúcs életre hívásának lehetőségét. És most is dolgoznak rajta” – tette hozzá Zelenszkij. Hangsúlyozta továbbá azt is, hogy Ukrajna békeformulája már készen áll, az erről szóló dokumentumot Donald Trump amerikai elnök beiktatása után meg fogják osztani a többi országgal is – függetlenül attól, hogy azok támogatták-e őket.

„Ahogyan azt minden vezető akarta: Oroszországnak ott kell lennie a második csúcstalálkozón. Meghívjuk őket, de… meglátjuk majd, Oroszország mindent megtesz, hogy eltörölje a békeformulát, eltörölje a csúcstalálkozót, eltörölje a lehetőségét annak, hogy jelen legyen a második csúcstalálkozón.”

Őket nem érdekli a háború befejezése, Putyint nem érdekli a béke”

– tette hozzá az ukrán elnök. Zelenszkij az interjúban arról is beszélt, hogy az orosz elnök szövetségeseket von maga köré, köztük Észak-Koreát, amely katonákat küld a háborúba, valamint Iránt és Kínát is:

„És ha ez nem elég, akkor más országokhoz is fordul. Az ő feladata, hogy csökkentse az államában már meglévő társadalmi feszültséget” – fogalmazott Zelenszkij.