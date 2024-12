Politikai boszorkányüldözés? – Nekiment az ügyészség a választásokon győztes Osztrák Szabadságpárt elnökének

Nyitókép: FOTOKERSCHI.AT / APA-PictureDesk / APA-PictureDesk via AFP

Az osztrák parlament december 11-én, szerdán jóváhagyta az ügyészség kérelmét, hogy fosszák meg mentelmi jogától Herbert Kicklt, a jobboldali Osztrák Szabadságpárt (FPÖ) vezetőjét – írta meg a The Europen Conservative.

Az FPÖ szerint az egész cirkusz csak arra jó, hogy az elit meggyengítse a pártot, amely jobboldali és antiglobalista értékeket vall. Christian Ragger, a formáció képviselője szerint „ideológiailag vezérelt üldözés” történik.

A történet, ami miatt most elővették Kicklt, 5-6 évvel ezelőttre nyúlik vissza, amikor az FPÖ még az Osztrák Néppárttal (ÖVP) koalícióban kormányzott. A vádak szerint 2018 és 2019 között az Österreich bulvárlap busás, közpénzből finanszírozott hirdetéseket kapott, cserébe azért, hogy kedvezőbb színben tüntette sel az FPÖ-t. Kickl akkoriban belügyminiszter volt, a pártot pedig Heinz-Christian Strache vezette; a hirdetések megrendelői is állítólag ők voltak. A lap tulajdonosa és Kickl is tagadta a vádakat, szerinte

a hirdetések körül minden jogszerűen történt, és az egész vizsgálat célja nem más, mint hogy üthessenek egyet az FPÖ-n.

A vizsgálat elindítását a gazdasági bűnözésért és korrupcióért felelős ügyészség (WKStA) már áprilisban bejelentette. Mindezek ellenére az FPÖ korábbi szövetségesének, az ÖVP-nek a mesterkedéseit látja a dolog mögött, úgy tudják ugyanis, hogy a WKStA kezdetben elzárkózott az ügy vizsgálatától, de az ÖVP-befolyás alatt álló bécsi ügyészség nyomást gyakorolt rá.

Mentelmi jogának felfüggesztését követően az ügyészség kihallgathatja Kicklt a panasszal kapcsolatban.

Kickl mentelmi jogának feloldásáról szóló – az összes többi párt által támogatott – parlamenti döntés időzítése nem meglepő, jegyzi meg a lap: az FPÖ minden eddiginél is népszerűbb, a legfrissebb közvélemény-kutatások szerint mára a választók 36 százaléka támogatja. A párt a közelmúltban az ÖVP-re is megsemmisítő vereséget mért , megszerezve a szavazatok 35 százalékát a stájerországi tartományi választásokon.