„Ahogy arról már többször szóltam, ennek a lényegnek a nyílt kimondása két ok miatt várat magára. Az egyik, hogy a nemzetállam Amerika lelki egyensúlyának megtartása érdekében nem lehet egyszerre lerombolni a birodalmi Amerika misztikus imádatát. A nemzetállam Amerika népe szeretne büszke lenni a »fiúkra«, pedig e büszkeség tárgya a globális birodalom katonai ütőereje, amelynek destruktív dinamikája most már létében veszélyezteti a világot, és nem mellesleg ezermilliárd dollárral növeli minden évben az amúgy is csillagászati államadósságot, amit az erre hamis büszkeséggel tekintő nemzetállam Amerika fedez. A nép szeretne büszke lenni »nemzeti fizetőeszközére«, a dollárra is, amelynek persze soha semmi köze nem volt a nemzetállam Amerika népéhez, és ami az ezt kibocsátó FED 1913-as létrehozása óta a világ kifosztását megalapozó pénzfegyverként működik, mert első lépésként mégis csak elegánsabb ezt a fegyvert használni, és csak ha ez nem »érthető«, azután a nyílt katonai ütőerőt.

A másik ok, hogy Donald Trump narratívája igen óvatosan kezeli Amerika kettős szerkezetének kérdését, az az, hogy az új elnöknek lassan el kell kezdeni az egyezkedést a birodalmi hatalomgazdaság uraival, a Big Tech, a Big Pharma, a Big Money hatalmasságaival, akik persze konkrét személyként léteznek ugyan, de birodalmi szuperstruktúraként való néven nevezésük még nem volna szerencsés. Elon Musk látványos átállása ugyan biztató jel Donald Trump számára, de hogy mi is valójában egyezségük hatalomgazdasági tartalma, azt egyelőre még csak sejteni lehet. Egy történelmileg példátlan alkufolyamat kezdődik meg ezzel, a nemzetállam Amerika és a birodalmi Amerika egyezkedése először a belső »konszolidációra«, aztán pedig erre alapozva egy olyan globális hatalmi egyezség létrehozására, ami esélyt adhat a világ túléléséhez szükséges békerendszer létrehozására.

Mitch McConell írása a Foreign Affairsben nyílt támadás e kettős egyezményrendszer ellen, és azt jelzi, hogy a birodalom hatalmi szuperstruktúráinak egy része frontális támadással akarja Donald Trump történelmi kísérletét csírájában elfojtani. S bár számos jel utal arra, hogy a folyamatot most már semmiképpen nem lehet visszafordítani, de rendkívüli mértékben megnehezíthetik az új elnök számára adminisztrációjának már a beindulását is. A birodalmi hatalomgazdaság uraival való egyezkedés minden frontján egyszerre nem indíthat átfogó háborút, de a jól kiválasztott célpontokra összpontosítva látványos győzelmeivel talán kompromisszumra kényszerítheti őket.”

