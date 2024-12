Mire készül Amerika? Az atomfegyverek is szóba kerültek a leköszönő Biden-adminisztrációban

A Magyar Nemzet arról ír , hogy vajon meddig menne el a leköszönő Biden-kormányzat Ukrajna támogatásában, azaz adna-e Kijevnek atomfegyvereket. Jake Sullivan, az elnök nemzetbiztonsági tanácsadója cáfolja ezeket a híreszteléseket, ugyannkkor a The New York Times a múlt hónapban arról számolt be, hogy néhány névtelen tisztviselő felvetette, Ukrajnának ismét nukleáris hatalomként kellene fellépnie az orosz megszállók elrettentésére.

Sullivan azonban ragaszkodott hozzá, hogy ez a kérdés nincs napirenden.

A Biden-kormányzat inkább a konvencionális katonai képességek növelésére összpontosít Ukrajnában, hogy hatékonyan védekezzenek az oroszokkal szemben – igyekezett hangsúlyozni a nemzetbiztonsági tanácsadó.

1994-ben, nem sokkal a Szovjetunió összeomlása után, Ukrajna aláírta a Budapesti memorandumot, vállalva, hogy lemond a területén lévő nukleáris fegyverekről – cserébe Oroszországtól, az Egyesült Államoktól és az Egyesült Királyságtól kapott biztonsági garanciákat.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök októberben arról beszélt, hogy Ukrajnának vagy ismét atomhatalommá kell válnia, vagy egy szövetség által kell biztosítani a biztonságát. Az utóbbi csak a NATO lehet – hangsúlyozta Zelenszkij.