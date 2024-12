Magdeburgi terrortámadás: megdöbbentő vallomások kerültek elő a merénylőről

Dr. Google

A Mitteldeutsche Zeitung nevű lap megszólaltatta a magdeburgi támadó egykori munkatársait.

Úgy tűnik, kétségek merültek fel bennük A. orvosi alkalmasságával kapcsolatban: „Dr. Google-nak hívjuk” – idézte az újság az egyik kollégáját.

A. állítólag minden diagnózis felállítása előtt az interneten tudakozódott.

Ráadásul a diagnózisokkal kapcsolatban többször is félreértésekre került sor, mert A. rosszul beszélt németül. A betegek néha visszautasították, hogy kezelje őket – állították a kollégái.

„Hiába jelezték a klinikának”

Egy ápolónő, aki egy ideig együtt dolgozott A.-val, de azóta felmondott, a lapnak azt nyilatkozta:

„Folyamatosan voltak panaszok más orvosok és felettesek felé Taleb A.-ról”. Ennek azonban soha nem volt semmilyen következménye.

A. azt tanácsolta a függőknek, hogy abszurd kezeléseknek vessék alá magukat. „Az alkohol jó, a méz rossz” – ajánlotta többször is.

A Mitteldeutsche Zeitung arról is beszámolt, hogy a merénylőt állítólag egy korábbi klinikáján nem engedték praktizálni, mert többször is veszélybe sodorta a betegek egészségét, mert rossz gyógyszert írt fel. „A kórház vezetősége többször is lekicsinyelte a jelzéseinket” – mondta a korábbi kolléga a lapnak. Végül A. több hétre eltűnt.

„Mindannyian azt hittük, hogy a gyanúnk beigazolódott, és azért tűnt el, mert nem volt igazi orvos.”

De A. „hirtelen újra megjelent”, és tovább dolgozott – egészen addig, amíg október végén betegszabadságra nem ment. Ezután csak a merénylet napján látták viszont a letartóztatásról készített videókban.

