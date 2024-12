Magasba lendült az ököl – nyolc képen az idei év legdöbbenetesebb fordulatai

Egy kép többet mond ezer szónál – tartja az internetes közhely-bölcsesség. S hát minden év tartogat olyan eseményeket, amelyek formálják világunk jövőjét, és amelyeket érdemes megörökíteni az utókor számára. 2024 sem volt kivétel: az év tele volt történelmi jelentőségű pillanatokkal, meghatározó döntésekkel és emlékezetes megmozdulásokkal, amelyeket lencsevégre kaptak.

Szerintünk ezek azok.

Trump füle és Harris százfogú mosolya

Az idei amerikai elnökválasztást nemcsak az Egyesült Államok, hanem az egész világ lélegzet-visszafojtva figyelte. A közmegegyezés szerint a kampánynak két fordulópontja volt: az egyik, amikor Donald Trumpot az ellene megkísérelt három merénylet közül az elsőben majdnem sikerült megölnie egy merénylőnek (és ezzel úgy tűnt, hogy a választás már júliusban el is dőlt).

Az ikonikus kép a magasba emelt ököllel a merénylet utáni másodpercekben.

Forrás: MTI/AP/Evan Vucci

A másik, amikor Kamala Harris óriási lendülettel kezdett kampányolásba Joe Biden megpuccsolása után, melynek csúcspontja a celebgálát és nagy showt felvonultató demokrata jelölőkongresszus volt Chicagóban augusztusban. Ezzel Harrisék meggyőzték a közvéleményt arról, hogy a választás vége bizony demokrata győzelem lesz...

Kamala Harris nevetése és mosolya is emlékezetesnek mondható.

Forrás: Jacek Boczarski / ANADOLU / Anadolu via AFP

...nem lett.

EP-választás és a magyar kármentés

Az európai parlamenti választásokra 2024. június 6–9. között került sor. Az előzetes várakozások elsősorban a migrációs helyzet és a gazdaságpolitikával mélységesen elégedetlen tömegek miatt jobboldali győzelemre tippeltek, azonban az utolsó pillanatban szépeket ígérő Európai Néppárt (EPP) került ki végül is győztesen a megmérettetésből. Ezzel Manfred Weber pártelnök és Ursula von der Leyen EB-elnök pozíciója is megmenekült, akik ennek annyira örültek, hogy le is paktáltak gyorsan nagyjából mindenkivel az EP-ben, aki nem jobboldali.

Nagy az öröm, két munkahely is megmenekült Brüsszelben!

Forrás: JOHN THYS / AFP

Nem tűnt ilyen fényesnek a magyar kormánypárt helyzete, hiszen az EPP-ből kilépve a politikai senkiföldjén találta magát, és a kinézett képviselőcsoport, az akkor Giorgia Meloni-vezette Európai Konzervatívok és Reformerek (ECR) pártjainak egy részével sem állt különösen jó viszonyban (sőt, a magyarellenes román klerikofasiszta AUR belépésével még egyértelműbbé váltak a törésvonalak). Aztán egy huszárvágással sikerült döntetlenre, sőt, annál nem kicsit jobbra kihozni a meccset: a Fidesz megalapította a Patrióták Európáért képviselőcsoportot, amely méretében azóta megelőzte az ECR-t is.