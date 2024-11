Egymás haját tépik a demokraták: ki viszi el a balhét a totális választási bukásért?

Nyitókép: Egy eldobott Harris/Walz poszter a demokrata jelölt eredményváróján/Kohei Choji / Yomiuri / The Yomiuri Shimbun via AFP

Rosszabbul nem is alakulhatott volna a 2024-es választás a Demokrata Párt számára: elvesztették az elnökséget, a szenátust, és a képviselőházat is. Mivel Amerikában a kultúra, az üzleti világ, az egyetemek és a média jelentős részét a demokraták uralják, ezért meglepetésként érte őket Trump győzelme, hiszen a felmérések, és az elemzések is mind Kamala Harris győzelmét jósolták. A politikusok és a párt aktivistái 2016-ban szinte azonnal az utcára vonultak, ezúttal azonban a letargia az uralkodó érzés.

Egy elvesztett választás után mindig van egy rövid időszak, mikor a politikusok és az elemzők megpróbálnak őszintén szembenézni azzal, hogy mi lehetett a bukás oka. Ez zajlik most a demokraták köreiben is.

A párt két táborra látszik szakadni: a centristák szerint a progresszívokból lett elege a szavazóknak: kár volt támogatni a gender ideológiát és kizárólag az abortusszal kampányolni, míg a progresszívok a szavazókra mutogatnak.

Ki a hibás? A progresszívek!

A választás óta eltelt egy hétben a legtöbb nagy amerikai lap részletes elemzéseket jelentetett meg azzal kapcsolatban, hogy mi okozhatta a Demokrata Párt rossz eredményeit.

A legtöbb kommentátor és elemző, de a párt tagjai és aktivistái is egy dolgot emeltek ki: a woke politika okozta a bukást.

Ritchie Torres New York-i kongresszusi képviselő kijelentette: a progresszívok segítettek Donald Trumpnak abban, hogy megnyerje a választást. „Donald Trumpnak nincs nagyobb barátja, mint a szélsőbaloldal, amelynek sikerült történelmi számban elidegenítenie a latinókat, feketéket, ázsiaiakat és zsidókat” – írta az X-en. A képviselő szerint a BLM mozgalom rendőr-ellenessége, a palesztin-aktivizmus, és az identitáspolitika elijesztette az embereket.

Hasonló nézeteket fogalmazott meg a New York Times riporterének Seth Moulton Massachusetts állam egyik kongresszusi képviselője: „A demokraták túl sok időt töltöttek azzal, hogy ne sértsenek meg senkit, ahelyett, hogy brutálisan őszinték lettek volna azokkal a kihívásokkal kapcsolatban, amelyekkel szembenéznek az amerikaiak.” Külön kitért a gender kérdésre:

„Van két kislányom, nem akarom, hogy átgázoljon rajtuk a sportpályán egy férfi vagy egy korábban férfi atléta, de demokrataként félnem kellene, hogy ilyet mertem mondani.”

A párt centrista tagjainak véleményét visszhangozták az elemzések is. Az Axios washingtoni székhelyű lap is kijelentette: a szavazók elutasították a „puha liberalizmust.” Az Axios kiemelte, hogy az elmúlt években a liberálisok által vezetett városokban megnőtt a bűnözés, a belvárosokban a járdákon drogosok fekszenek, sátortáborok állnak a parkokban, és a szállodákban turisták helyett illegális migránsokat helyeznek el. A legtöbb demokrata város, ha volt lehetősége rá visszautasította ezt, például Portland városa olyan polgármestert választott, aki a sátortáborok felszámolását ígérte.