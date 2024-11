A demokraták ujjal mutogatnak egymásra, Pelosi Bident hibáztatja

Ritchie Torres, egy másik New York-i demokrata képviselő az X-en posztolt, és „a szélsőbaloldalt” hibáztatta. Szerinte a párton belüli radikálisoknak „sikerült történelmi számban elidegeníteniük a latinokat, feketéket, ázsiaiakat és zsidókat a Demokrata Párttól olyan abszurditásokkal, mint a »Defund the Police«, a »From the River to the Sea« vagy a »Latinx«”.

Bernie Sanders független szenátor, aki 2016-ban és 2020-ban is demokrataként indult az elnökválasztáson, hosszas nyilatkozatában azzal vádolta a pártot, hogy cserbenhagyja a dolgozó embereket. „Miközben a demokrata vezetés a status quo-t védi, az amerikai emberek dühösek és változást akarnak” – írta. „És igazuk van”.