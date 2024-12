Ilyen a remény, amit a magyarok adtak – keresztény vezető Szíriából a Mandinernek

Haroutune George Selimian

A magyarok nélkül már nem lennének itt

Az egykor 25 gyülekezetet és mintegy tízezer hívőt számláló Örmény Evangélikus Közösség a Közel-Keleten ugyanis brutális veszteségekkel néz szembe. A közösség ötven százaléka eltűnt – számol be a helyzetről az elnök. „A keresztény családok Európába, Örményországba vagy Kanadába menekültek, biztonságot és jobb jövőt keresve gyermekeiknek.”

Az elvándorlás fő okai közé tartozik a gyermekek oktatásának ellehetetlenülése a közel-keleti országok háború sújtotta részein, a mindenféle lehetőség vagy jövőkép hiánya a fiatalok számára, valamint az országban Aszad alatt kötelező katonai szolgálat réme, amely akár tíz esztendőig is elhúzódhat.

„A fiataljaink látták, hogy a legszebb éveiket elrabolják egy olyan háborúban, amelyben nem akartak részt venni”

– mondja az elnök. Mivel a keresztény családok jellemzően ráadásul kevesebb gyermeket vállalnak, mint a muszlimok – gyakran csak egyet vagy kettőt –, a szülőknek még kevésbé akaródzott kockára tenni gyermekeik életét ilyen bizonytalan körülmények között.

De nem adják fel, és ez a legfontosabb. Mint Selimian rámutat, a kereszténység nem csupán hit, hanem egy valóságos életforma – az egyenlőség, a szeretet és az alkalmazkodóképesség tanúsága. „Ezt a pozitív szemléletmódot tovább kell közvetítenünk gyermekeinknek és diákjainknak, hogy ők is megértsék, hogy a kereszténység valódi, és a remény és a béke küldetésében gyökerezik.”

Istentisztelet advent idején

Bár Szíriát 2011 óta pusztítja a polgárháború, frontokkal, ostrommal és szankciókkal, az Örmény Evangélikus Közösség is újjáépíti infrastruktúráját a Hungary Helps program támogatásával.

„A Hungary Helps a remény fénye számunkra” – fejti ki Selimian, aki láthatóan meghatódik, amikor a magyar segítségről kérdezzük.

A magyarok ugyanis, mint kifejti, nem csak anyagiakban segítették a közösséget. „Hittek bennünk, a keresztények jövőjében Szíriában” – mondja, majd sorolja a tényleg életbe vágó támogatás eredményeit. „Nem csak meglévő iskolák újjáépítésében segítettek, hanem új épületek felhúzásában is, beleértve a központunkat, ahol most is vagyok. A magyarok támogatása nélkül sok diák nem jutott volna oktatáshoz, és ez a közösség végét jelentette volna”.

Hozzáteszi: „Magyarország támogatása volt a gerinc, aminek köszönhetően most itt állhatunk,

és nem csak nekünk, hanem az összes keresztény felekezetnek, mindenki a Hungary Helpsnek köszönhetően tudott talpon maradni, ők voltak, akik velünk voltak itt a humanitárius válság közepette. Nélkülük nem tudna hol tanulni 1700 diákunk”.