Lázadók és ami ezután jön; Szíria sorsa a magyarok jövőjére is kihat – szakértő a Mandinernek!

Bassár el-Aszad elnök Moszkvába menekült, ahol menedéket kapott. Azt tudjuk, hogy

ezzel véget ért az Aszad család több mint öt évtizedes uralma Szíriában, de számos kérdés nyitva maradt.

Például, hogy vajon kik ezek a lázadók, mennyire radikális iszlamisták a valóságban, mi lesz a sokszínű Szíria sorsa – elvégre az eddig uralkodó alavitákon túl keresztények és kurdok is nagy számban élnek itt, a lázadókat vezető Abu Mohammed al-Dzsolani pedig a térséget szinte elpusztító Iszlám Állam harcosa is volt. Vagy éppen mi lesz ennek a nemzetközi dimenziója? Elvégre a törökök és az izraeliek is megindultak az összeroppanó ország ellen, elméletileg saját nemzetbiztonsági céljaik elérésére, gyakorlatilag pedig olyan helyeken tűntek fel például izraeli tankok, ahol ötven éve nem volt erre példa.

Hogy a fragmentált hírek világában egy kis rendet vágjunk, megkerestük Csicsmann László egyetemi tanárt, akinek szakterülete a Közel-Kelet, s aki jelenleg a BCE Center for Contemporary Asia Studies vezetője.





Aszadék hadserege alig egy-két hét alatt összeomlott, kik tudták végül kiütni a nyeregből?

Tucatnyi felkelőcsoport működött az elmúlt években Szíriában; akik most a legsikeresebbek voltak, az a hírekben is említett HTS. Őket egyébként az elmúlt években Aszadéknak orosz segítséggel sikerült visszaszorítani Ildíb tartományba, ahol 4-4,5 millió ember fölött regnálva éltek túl, és működtettek egyfajta kormányzatot és persze egy fegyveres csoportot, amelynek gyökerei az al-Kaidából erednek. Ám Dzsolani szakított vele 2016-ban, és azt hangoztatta, hogy ő csak a szíriai célokat szeretné megvalósítani és a globális célokat, például az Iszlám Állam célját, vagyis egy iszlám kalifátus megalapítását a háttérbe szorítja. Ők voltak – egyébként török támogatással – a legerősebbek, de nem voltak egyedül, hasonló hátszéllel a Szíriai Nemzeti Hadsereg is csatlakozott, s még mások is.



Sokan attól tartanak, hogy ez egy Iszlám Állam 2.0 kezdete, Dzsolaninak is van ilyen sötét folt a múltjában.