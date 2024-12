Fokozzák a nyomást Trumpék: az elrettentés a cél

Nyitókép: Joe Klamar / AFP

A republikánus törvényhozók maximális nyomást akarnak gyakorolni Iránra Trump második elnöki ciklusában, és nyitottak arra az eshetőségre is, hogy légicsapásokat hajtsanak végre az iráni nukleáris létesítmények ellen, ha ezzel megakadályozhatják Teheránt a nukleáris fegyverek megszerzésében – számolt be a The Hill.

Trump csapata az első lépésként szankciók szigorításával akarja elrettenteni Iránt, de a katonai beavatkozás lehetőségét sem zárják ki, különösen, ha az iráni nukleáris program előrehaladása tovább fenyegeti a régió stabilitását.

A Nemzetközi Atomenergia-ügynökség szerint Irán 60 százalékra dúsított uránnal rendelkezik, és már közel áll ahhoz, hogy elérje a nukleáris fegyverhez szükséges 90 százalékos szintet.

A republikánusok Trump első elnöki ciklusának „maximális nyomás” politikáját támogatják, különösen annak fényében, hogy a Biden-adminisztráció nem tudta újratárgyalni a 2015-ös iráni atomalkut.

A republikánusok erőteljes szankciók és az iráni energiaexportok korlátozását szorgalmazzák, és egyesek katonai beavatkozást is mérlegelnének, ha a diplomáciai nyomás nem hozna eredményt.