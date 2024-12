Ebből óriási botrány lehet: a szaúdiak állítólag figyelmezették a német hatóságokat a magdeburgi támadóval kapcsolatban

Egy szaúdi forrás a Reutersnek elmondta, hogy Szaúd-Arábia figyelmeztette a német hatóságokat a támadóra, miután az a személyes X-fiókján szélsőséges nézeteket tett közzé, amelyek „veszélyeztették a békét és a biztonságot.” A forrás nem utalt rá, hogy pontosan milyen nézetekről van szó.

Mint a Mandiner korábban megírta: a feltételezett támadó X oldalán bizarr posztokat osztott meg, amelyben Angela Merkelt és a német kormányzat politikáját kritizálta.

Egy másik figyelmeztetésről is beszámolt a német sajtó: egy szaúd-arábiai nő sürgősen figyelmeztetett az elkövetőre, de rossz címre küldte a rendőrségnek szánt emailt.

Egy nő állítólag már 2023 szeptemberében figyelmeztetett a merénylőre. Az állítólag Szaúd-Arábiában élő nő akkoriban állítólag írt egy e-mailt, amelyet többek között a Welt am Sonntag című lap is megszerzett – írja a Focus. Ebben ezt írta:

„Helló, nagyon sürgős, van egy fickó, aki azt mondja, hogy megöl bármilyen német állampolgárt, kérem, tegyenek valamit, és tartóztassák le minél hamarabb.”

Megadta Taleb A. nevét és születési dátumát, és felsorolta a férfi néhány fenyegetését.

A figyelmeztetést a nő véletlenül nem a németországi berlini rendőrségnek küldte el, hanem az amerikai New Jersey államban lévő Berlin település egyik rendőrkapitányságának. Hogy mi történt az e-maillel, nem világos – számolt be a Welt am Sonntag.

A nő állítólag a Szövetségi Migrációs és Menekültügyi Hivatalt (BAMF) is figyelmeztette az X-en. „Veszélyes és megölhet valakit” – írta állítólag. „Nem értem, miért nem tartóztatták még le” – írta a nő. A BAMF válaszolt neki és azt tanácsolták, hogy forduljon közvetlenül a rendőrséghez.