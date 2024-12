Dolgok és következményeik: Trumptól félti a rágalmazó sajtót a Politico

Így a lap szerint most mindenki attól tart, hogy a többi sajtóban történt rágalmazási ügynek is lesznek következményei, jelesül egy rakás, várhatóan hasonló kimenetelű polgári per; ezt ők úgy fordítják le, hogy rettegésben fogja tartani a sajtót, amelyik nem mer majd rosszakat írni róla.