„A 2024-es évet Németországban indítottam, mikor is a gazdatüntetésekről tudósítottam a Patrióta nézőit. Ezért most összeszedtem nektek a legfontosabb történéseket az elmúlt egy esztendőből német szempontból. Mondhatnám úgy is: hírek, amiket nem láttunk jönni:

a németek tömegtüntetéseken jelzik a baloldali kormány felé, hogy elegük van Ukrajna támogatásából és az elhibázott energiapolitikából.

nagy felháborodást kiváltó, migránsok által elkövetett brutális támadások németek ellen, így a kormány enged a nyomásnak és bevezeti a határellenőrzést.

az időközi választásokon előretör az AfD.

Scholz kancellár a gazdasági nehézségek miatt elbocsátja pénzügyminiszterét, bukik a berlini szövetségi kormány.

Scholz elveszíti a bizalmatlansági szavazást.”

INA FASSBENDER / AFP